Kapısız Hava Trafik Kontrolörlerinin Ocak Ayı Harcırahlarının Ödenmemesini Eleştirdi

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, eğitime gönderilen hava trafik kontrolörlerinin ocak ayı harcırahlarının, evrakların muhaceret birimlerinden bakanlığa ulaştırılamaması nedeniyle ödenmemesini eleştirdi.

Kapısız, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2015-Ocak 2017 tarihleri arasında yurtdışında 15 ay süreyle eğitime gönderilen hava trafik kontrolörlerinin masraflarına karşılık olarak aylık ödenmesi gereken ancak hiçbir zaman vaktinde ödenmeyen harcırahlar konusuna Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin seyirci kaldıklarını savundu.

Bakanlık yetkililerinin gerekçe olarak, evrakların bir kurumdan diğer kuruma taşınması amacıyla istihdam edilmiş odacılara söz geçiremediklerini belirttiklerini ileri süren Kapısız, “Hava Trafik Kontrolörleri bugün Ercan Havaalanı’ndaki kendi asli görevleri olan hava trafik kontrol görevini bırakıp, devletin makamlarında oturan yetkililerin ve memurlarının takibini yapması gereken evrak işlemlerini bizzat muhaceret makamlarından alarak, söz konusu evrakları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na kendileri elden iletmiştir” dedi.

Kapısız, “bundan sonraki aşamada üzerinden aylar geçip yılan hikâyesine dönen harcırahların ödenmemesi için başka bir bahane kalmadığını umut ettiklerini” söyledi.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI