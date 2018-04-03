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KAPISIZ: “ERCAN HAVA TRAFİK YÖNETİM MERKEZİ’NİN BULUNDUĞU SMART BİNASI BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR”

KAPISIZ: “ERCAN HAVA TRAFİK YÖNETİM MERKEZİ’NİN BULUNDUĞU SMART BİNASI BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR”

03 Nisan 2018 Salı 12:21
KAPISIZ: “ERCAN HAVA TRAFİK YÖNETİM MERKEZİ’NİN BULUNDUĞU SMART BİNASI BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR”
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KAPISIZ: “ERCAN HAVA TRAFİK YÖNETİM MERKEZİ’NİN BULUNDUĞU SMART BİNASI BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR”

 Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Ercan Hava Trafik Yönetim Merkezi’nin bulunduğu SMART binasının bakımsızlıktan döküldüğünü söyleyerek, bir süredir hem idarecilerin hem de Ercan ihalesini alan şirketin dikkatini buradaki sorunlara çekmeye çalıştıklarını belirtti. 
Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl Ercan Havalimanı’nı işleten şirketinin yöneticilerinin, Hava Trafik Merkez odasındaki hastalık yayan zeminin değiştirilmesi konusunda bizzat Maliye Bakanı Serdar Denktaş tarafından ikaz edilmesine rağmen söz konusu sözleşmeden doğan yükümlüğünü yerine getirmediğini söyledi. 
2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin finansmanı ve dönemin en teknolojik alt yapısı ile kurulan binanın bakımsızlıktan döküldüğünü savunan Kapısız, stratejik açıdan oldukça önemli olan binanın kaderine terk edildiğini ve özel sektörün kar hırsına yenik düştüğünü ileri sürdü. 
Tüm uyarılarına rağmen devletin söz konusu şirket karşısında nedense etkili adımlar atamadığını savunan Kapısız, “Bu ülkenin Maliye Bakanı’nın talimatı havada kalmıştır” dedi. 
Devlet yetkililerinin ülkenin stratejik olarak önemli kurumlarının özelleştirilmesinin ne sonuçlara mal olacağını görmek istemediklerini ileri süren Kapısız, şöyle devam etti: 
“Bugün daha fazla kar için kontrolörlerin sağlığını umursamayan bu tarz şirketler yarın halkın en temel haklarına da saygı duymayacaktır. Bu gerçekleri söylediğimiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı talep ettiğimiz için söz konusu şirket yetkilileri tarafından maalesef çirkin hakaretlere maruz kalıyoruz. Bugün ‘aşağlık ve yalancı’ ilan edildik bir bakarsınız yarın vatan haini de ilan ediliriz.

Son Güncelleme: 03.04.2018 12:23
Anahtar Kelimeler:
Hava Trafik Kontrolörleri SendikasıErcan Hava Trafik Yönetim MerkeziCem Kapısız
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