Kapılara Kilit Vuruldu!



Gazimağusa’da, Maraş’ın ‘Altıok’ bölgesinde yaşayanlar, devletin kontrol altına almadığı zihinsel engelli Özgür Ömeroğlu’nun saldırgan hareketlerinden adeta bezdi. Diyalog muhabirine dert yanan mahalleli, küçük çocuklara saldıran, yetişkin kızlara cinsel organını göstererek rahatsızlık veren ve sokak ortasına tuvaletini yapan Ömeroğlu’nun bir an önce Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’ne yerleştirilmesini istiyor.Ömeroğlu’nun ailesi de Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurduklarını ve kendilerine Özgür’ün, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirileceğine dair söz verildiğini belirterek “Ancak bu sözü yerine getirmediler. Bizler de yaşananlardan dolayı rahatsızlık duyuyor ve üzülüyoruz” dedi.Zihinsel engelli olan Özgür Ömeroğlu’nun annesinin hasta durumda olduğunu ve ailesine saldırdığı için eve alınmadığını anlatan mahalle sakinleri, Özgür’ün aynı sokak içerisinde atıl durumda ve pislik içerisinde olan bir ev içerisinde yaşadığını anlattı.Sık sık sokakta dolaşan Ömeroğlu’nun özellikle küçük yaştaki çocuklara saldırdığını, sokak ortasında tuvaletini yaptığını ve yetişkin kızlara cinsel organını göstererek rahatsızlık verdiğini iddia etti. Çocuklarının korku içerisinde olduğunu ve dış kapılarına asma kilit vurmak zorunda olduklarını anlatan mahalle sakinleri, yetkilileri göreve çağırdı.Özgür bizi canımızdan bezdirdi, sokak ortasında tuvaletini yapıyor, mahallemizin kızlarına sarkıntılık yapıyor, çocuklarımıza saldırıyor, mahallelimizin başı büyük belada.Geçtiğimiz gün Özgür evimizin önüne geldi ve 2 yaşındaki küçük kızımın önünde tuvalet ihtiyacını giderdi. Mahalleye büyük rahatsızlık veriyor, havlumuza girip bulduğunu alıp götürüyor, mahalleli panik içerisinde.Çocuklar oyun oynarken gelip çocuklarımıza saldırıyor, çoocuklarımızın saçını çekiyor, rahatsız ediyor. Mecburen sokak kapısına asma kilit takmak zorunda kaldım.Mahalleye verdiği rahatsızlık çok büyük, geçen gün komşunun çocuğuna saldırdı, araya girince benim üzerime yürüdü. Abisi arabada sadece seyretti, ailesi de ondan korkuyor herhalde, 2 yaşındaki çocuğun saçını yoldu, çocuklara saldırıyor. Beni mahalleden sabah 06.30’da servis alıyor, o da o saatlerde dısarda oluyor, benim güvenliğim ne olacak.Özgür mahalleliyi rahatsız ediyor, sizede söyledikleri gibi sokak ortasında tuvalet ihtiyacını gideriyor, çocuklara saldırıyor, kızları taiz ediyor. Ben durumu önce savcılığa bildirdim bana kaymakamlığa dilekçe yapmam söylendi. Kaymakamlığa gittim beni Sosyal Hizmetler Dairesi’ne yönlendirdiler, Sosyal Hizmetler Daresi’nden müdürün olayla ilgili önceden de bilgisi vardı ve onun yönlendirmesi ile polise giderek durumu bildirdim. Polis mahalleye gelerek ifade aldı, ancak ailenin Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nden haber beklediklerini gerekçe göstererek izin vermediği için Özgür’ü alıp hastaneye götüremedi. Ailenin Özgür için almış oldukları maaşın kesilmemesi için izin vermediğini düşünüyoruz.Diyalog muhabirine konuşan ve ismini vermek istemeyen, Özgür’ün bir aile yakını, Özgür’ün durumu ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurduklarını ve Özgür’ün Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne yatırtılacağı yönünde söz aldıklarını ve beklediklerini söyledi. Özgür’ü ilaçlarını kullanmadığı zaman saldırgan olduğunu savunan aile yakını, Özgür’ün ilaçlarını artık düzenli olarak almaya başladığını söyledi.Diyalog