Kap-Sen İsim Değiştirerek Hak-Sen Oldu

TÜZÜK TADİLATIYLA SOSYAL SİGORTALILARIN DA ÜYE OLMASINA OLANAK SAĞLANDI

Kamu Personeli Sendikası (KAP-SEN), tüzük tadilatıyla ismini KKTC Kamu Personeli Hakları Sendikası (HAK-SEN) olarak değiştirirken, Sosyal Sigortalıların da bu sendika çatısı altında örgütlenmelerine kapı açıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, HAK-SEN’in V. Olağan Genel Kurulu toplandı.

Genel kurulun ardıdan görev bazında yapılan seçim ile sendika başkanlığına Hasan Yılmaz Işık getirilirken diğer yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

“Öztekin Öztekiner (başkan yardımcısı), Ahmet Yıldırım (genel sekreter), Erol Racahan (genel sekreter birinci yardımcısı), Erdil Serdaroğlu (genel sekreter ikinci yardımcısı), Veysi Canateş (mali sekreter), Ali Rıza Sonalp (örgütlenme sekreteri), Noyan Köroğlu Sevinç Kaymakamtorunları (faal üye) Ahmet Alasya, Özlem Uzunoğlu, Şakir Ecevit (yedek üye).