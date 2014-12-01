KAOS Olmasına Davetiye Çıkartmakta

POLİLİ: “TOPLUMDA TOPLUMDA KAOS OLMASINA DAVETİYE ÇIKARTMAKTA”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’in pankartlarla ilgili açıklamasını eleştirerek, "yasalar ve mahkeme kararlarını tanımamazlığın" göstergesi olarak niteledi.

Açıklamada, “Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler, mahkeme kararları ve yasaları görmezden gelip kendi bildiğine yapmakta ve toplumda kaos olmasına davetiye çıkartmaktadır” denildi.

Konuyla ilgili açıklamayı yapan KTOEÖS Hukuk Danışmanı Avukat Öncel Polili, mahkeme kararlarına göre gösteri hakkı ve ifade özgürlüğünün Anayasa’nın tanımış olduğu haklar olup, devlet organları ya da toplumun çoğunluğu gibi düşünmeme ve düzeni sorgulama hatta kınamayı da içerdiğini kaydetti.

Polili, “Polisin görevi ise kişilerin söz konusu hak ve özgürlüklerini kullanma konusunda yardımcı olmasıdır” dedi.

Öncel Polili, şöyle devam etti:

“Polis Örgütü’nün kuruluş yasasına göre Polis Örgütünün görev ve yetkileri bakımından Başbakana karşı sorumlu olduğunu hatırlatır, Başabakan’ın hak ve özgürlüklerin korunması ile ilgili olarak önlemler almasını talep ederiz”