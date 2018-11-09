Kanunsuz Ava Yasal İşlem

Lefkoşa, 9 Kasım 18 Koruçam’da kanunsuz avlanan M.D. (E-66) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah Koruçam Merici mevkiinde tel tuzak kurarak kanunsuz avlanan M.D., av korucuları tarafından suçüstü tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma sürüyor.
(RÇ/FEZ)
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah Koruçam Merici mevkiinde tel tuzak kurarak kanunsuz avlanan M.D., av korucuları tarafından suçüstü tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Soruşturma sürüyor.
(RÇ/FEZ)