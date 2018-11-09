banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92585
ALTIN
215.595
DOLAR
5.4871
STERLİN
7.1277
EURO
6.2299
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
ÖTÜKEN'DE İNTİHAR
Gazimağusa 112 istasyonu açıldı
GAZİMAĞUSA 112 İSTASYONU AÇILDI
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Ötüken'de intihar
Kapat

Kanunsuz Ava Yasal İşlem

Lefkoşa, 9 Kasım 18 Koruçam’da kanunsuz avlanan M.D. (E-66) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kanunsuz Ava Yasal İşlem

Lefkoşa, 9 Kasım 18 Koruçam’da kanunsuz avlanan M.D. (E-66) hakkında yasal işlem başlatıldı.

09 Kasım 2018 Cuma 11:38
Kanunsuz Ava Yasal İşlem
Lefkoşa, 9 Kasım 18 Koruçam’da kanunsuz avlanan M.D. (E-66) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sabah Koruçam Merici mevkiinde tel tuzak kurarak kanunsuz avlanan M.D., av korucuları tarafından suçüstü tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 
Soruşturma sürüyor.
(RÇ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Bet ofiste vurgun​​​​​​​
Ötüken'de intihar
Ötüken'de intihar
Belediyeler Birliği’nden 10 Kasım Mesajı... Özçınar: “atatürk’ün Gösterdiği Yolda İlerleme Kararlığındayız”
Belediyeler Birliği’nden 10 Kasım Mesajı... Özçınar: “atatürk’ün Gösterdiği Yolda İlerleme Kararlığındayız”
Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni Kabul Etti
Özyiğit, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni Kabul Etti
Çalışma Bakanı Çeler, Engelli Derneklerini Kabul Etti
Çalışma Bakanı Çeler, Engelli Derneklerini Kabul Etti
Çağ-sen: “li-koop’ta Çoğunluk Sendikası Olduk”
Çağ-sen: “li-koop’ta Çoğunluk Sendikası Olduk”
Gazimağusa 112 istasyonu açıldı
Gazimağusa 112 istasyonu açıldı
Meral Akıncı, “fetine’yi Ararken-missing Fetine” Belgeselinin İlk Gösterimine Katıldı
Meral Akıncı, “fetine’yi Ararken-missing Fetine” Belgeselinin İlk Gösterimine Katıldı
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak
​​​​​​​Theodotou 5 gün daha tutuklu kalacak
Domuz eti skandalı!
Domuz eti skandalı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim