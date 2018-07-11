Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu… 1 Tabanca, 5 Tutuklu

Güzelyurt’ta dün akşam saat 19.00 sıralarında bir süpermarkete ait park alanında şüpheli görülen F.Ö’nün (E-27) üzerinde yapılan aramada bir tabanca ve tabancaya takılı şarjörde 13 mermi bulundu.



Polis açıklamasına göre, F.Ö ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan T.K. (E-33) B.K. (E-36), M.K. (E-38) ve K. K. (E-32) tutuklandı.



