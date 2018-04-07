Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655
Bafra’da Kanunsuz Avlanma
Bafra’da Kanunsuz Avlanma
Tarise Aksoy'a ait evde yangın çıktı
Tarise Aksoy'a ait evde yangın...
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLU
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLU
KKTC'ye uyuşturucuyla geçmeye çalıştı
KKTC'ye uyuşturucuyla geçmeye çalıştı
banner256
Flaş Haber
Korkunç cinayet
Kapat

KANUNLARI PEK SEVMİYORUZ!

Alacak/verecek davaları 1’inci sırada

KANUNLARI PEK SEVMİYORUZ!

Alacak/verecek davaları 1’inci sırada

07 Nisan 2018 Cumartesi 13:37
KANUNLARI PEK SEVMİYORUZ!
banner238

2017 yılı faaliyet raporlarına yansıyan istatistiklere göre 2017, 2016’yla kıyaslandığında ceza davalarının arttığı ortaya çıktı

Kaza Mahkemelerinde 2016’da dosyalanan 20 bin 491 davaya karşılık 2017'de bu sayı 16 bin 010’a düştü. 2017'de dosyalanan hukuk davaları sayısında 2016’ya kıyasla 4 bin 481 azalma yüzde 21.87 ve 2015’e kıyasla da 4262 yüzde 21.02 azalma oldu. Öte yandan, Kaza Mahkemelerinde 2016’da dosyalanan 28 bin 122 ceza davasına karşılık, 2017’de bu sayı 42 bin 538’e yükseldi. 2017'de dosyalanan ceza davaları sayısında 2016'ya kıyasla 14 bin 416 yüzde 51.26 artış oldu.

Lefkoşa baş çekti

2017 yılı faaliyet raporlarına göre, Lefkoşa Kaza Mahkemesi hukuk davalarında bu yıl da geçmiş yıllara kıyasla başı çekti, toplamda 6 bin 942 dava ile en yakın takipçisi Gazimağusa Kaza Mahkemesini dava sayısı olarak ikiye katladı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi 3 bin 656 dava ile 2’inci sırayı alırken, Girne Kaza Mahkemesi 3 bin 594 dava görüşüldü. Bunların yanında Güzelyurt Kaza Mahkemesinde 868, İskele 544 ve Lefke’de 406 dava görüldü. 

Alacak/verecek davaları 1’inci sırada

Raporlarda yine dikkat çeken bir başka önemli unsur da, “Alacak/verecek” davaları da en çok açılan ve görüşülen davalar oldu. Ülkede tüm kaza mahkemelerinde toplamda 10 bin 370 alacak verecek davası görüşüldü. 16 bin 010 davanın büyük bir bölümünü alacak-verecek davaları oluşturdu. “Alacak/verecek” davalarının ise toplamda 4 bin 529 dava ile “Banka/İcra Satış” davaları izledi.

Ceza davalarında yükseliş

Kaza Mahkemelerinde 2016’da dosyalanan 28 bin 122 ceza davasına karşılık 2017’de bu sayı 42 bin 538’e yükseldi. 2017'de dosyalanan ceza davaları sayısında 2016'ya kıyasla 14 bin 416  yüzde 51.26 artış oldu.

Trafik suçları yine başı çekti

2017 faaliyet raporlarına göre ceza davalarında 2013, 2014, 2015 ve 2016’da da olduğu gibi yine trafik suçları aldı. Bunun yanında 2016 yılına kıyasla dosya edilen trafik suçları ile ilgili dava sayısında bir hayli yükseliş olduğu gözlemlendi. 2016’da 23 bin 898 olan dava sayısı 37 bin 801’e çıktı.

Ceza davalarında da başı Lefkoşa çekti

2017 yılı faaliyet raporlarına göre geçtiğimiz yıl dosya edilen 42 bin 538 davanın 36 bin 178’i neticelendirildi. Bunun yanında, Hukuk davalarında olduğu gibi ceza davalarında da başı Lefkoşa’nın çektiği görülmekte. 42 bin 538 ceza davasının 16 bin 363 Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dosyalandı. İstatistiklere göre Lefkoşa’yı 12 bin 544 dava ile Girne Kaza Mahkemesi, 7 bin 901 dava ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi, 3 bin 230 dava ile Güzelyurt, bin 835 dava ile İskele ve 665 dava ile Lefke Kaza Mahkemesi izledi.

2017 yılı içerisinde Kaza Mahkemelerinde dosya edilen 

hukuk davalarının konularına göre tasnifi:

1-20180407103616.jpg

Son beş yıl zarfında Kaza Mahkemelerinde dosya 

edilen ceza davalarının dava nevilerine göre durumu:

2-889.jpg

Ceza davalarının mahkemeler itibarıyla dağılımı:

3-480.jpg

Kaynak: Yeni Bakış

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS’TAN “MÜŞAVİRLİK YASASI”NA “MURAT EDİLENİ KARŞILAMIYOR” ELEŞTİRİSİ
KTAMS’TAN “MÜŞAVİRLİK YASASI”NA “MURAT EDİLENİ KARŞILAMIYOR” ELEŞTİRİSİ
BU BÖLGELERE TELEFON VE ADSL HİZMETİ VERİLMEYECEK!
BU BÖLGELERE TELEFON VE ADSL HİZMETİ VERİLMEYECEK!
ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!
ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!
BELLAPAİS’TA “İLKBAHARA MERHABA” KONSERİ
BELLAPAİS’TA “İLKBAHARA MERHABA” KONSERİ
Görenler şaşkına döndü… 17 yıldır tuvalete gitmiyor!
Görenler şaşkına döndü… 17 yıldır tuvalete gitmiyor!
Hocasını öyle bir şeyle tehdit etti ki…
Hocasını öyle bir şeyle tehdit etti ki…
İzel Yıllar sonra itiraf etti!
İzel Yıllar sonra itiraf etti!
O kayınpeder konuştu: Damadım eşcinselliğini saklamaya çalışıyor
O kayınpeder konuştu: Damadım eşcinselliğini saklamaya çalışıyor
HAK SAHİBİ OLMAYANLARDAN KIBRIS TÜRK MALLARININ GERİ ALINMASI
HAK SAHİBİ OLMAYANLARDAN KIBRIS TÜRK MALLARININ GERİ ALINMASI
OTİSTİK VE DOWN SENDROMLU ÖZEL ÇOCUK VE GENÇLER CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA AĞIRLANDI
OTİSTİK VE DOWN SENDROMLU ÖZEL ÇOCUK VE GENÇLER CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA AĞIRLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim