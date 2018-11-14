Kantara Gençlik Kampı Öğrenci Koğuşlarının Yenilenmesi Konusunda Anlaşma İmzalandı





Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ve Ceman Constructıon LTD Direktörü Barış Tosunoğlu arasında Kantara Gençlik Kampı öğrenci koğuşlarının yenilenmesi konusunda anlaşma imzalandı.Gençlik Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gençlik Dairesi’nin Şubat ayında gerçekleştireceği kış kamplarına kadar kamptaki öğrenci koğuşlarının tamir ve tadilatının tamamlanacağı belirtildi.Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, gençlerin Kantara Gençlik Kampı’na yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulayarak yaz döneminde kamptaki öğrencilere yaptıkları ziyaretlerde öğrencilerden eksiklikleri dinlediklerini, anket yaptırdıklarını ve gençlere verilen sözün tutulmasına yönelik son noktayı koymaktan mutlu olduğunu dile getirdi.(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI