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Kantara Yaz Kampları Sona Erdi

Kantara Yaz Kampları Sona Erdi

11 Eylül 2018 Salı 10:45
Kantara Yaz Kampları Sona Erdi

KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin düzenlediği Kantara Yaz Kampları 25 Haziran-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kampların sona ermesinin ardından Kantara Gençlik Kampı’nda yapılan buluşmada, Temel Lider Eğitimi alan yeni liderlere ve bu dönem kampta görev yapan liderlere teşekkür belgeleri  verildi. 

Gençlik Dairesi Şube Amiri Eren Kayalar, Yönetmen Tayfun Özdeğer ve Kamp Birimi Görevlisi Ferah Racioğlu, gönüllü liderlere belgelerini verirken, Şube Amiri Kayalar, Gençlik Dairesi Müdürü adına yaptığı konuşmasında kampları başarıyla tamamlayan ve gençlere hizmet veren liderlere teşekkür etti. 

Yurt dışı etkinliği sebebiyle buluşmaya katılamayan Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da 11 dönem gerçekleştirilen kampların başarıyla tamamlandığını ve gençlerin dönemlerinden mutlu ayrıldıklarını ifade ederek, emeği geçen tüm gönüllü lider, eğitim şefi ve personele teşekkür etti.  
 

Son Güncelleme: 11.09.2018 13:49
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