“KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'nın Commercial Insurance LTD. ana sponsorluğunda 17.'sini düzenlediği “Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması”nın ödülleri verildi. Ödül töreni ve sergisi bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.



Etkinlikte Sağlık Bakanı Filiz Besim, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, ana sponsor Commercial Insurance Genel Müdürü Bahire Veysi ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.



BESİM



Sağlık Bakanı Filiz Besmi, ülkede kurumsallaşmanın yaygın olmadığını, ancak 17 yıldan bugüne faaliyet gösteren vakfın bu anlamda önemli bir başarı sağladığını kaydetti.



Besim, kanser hastalıklarının ölüm sebepleri arasında ikinci sırada geldiğini, ilk sırada kalp hastalıklarının bulunduğunu belirtti.



Kanserin nedenleri arasında doğal yaşamdan uzaklaşma, tütün ürünleri kullanma ve obezitenin yer aldığını söyleyen Besim, kanserlerin üçte birinin önlenebilir olduğunu, hareketli yaşayan, sağlıklı beslenen, tütün ürünlerinden uzak duran ve temiz çevrede yaşayanların daha az kanser olduğunu kaydetti.



Besim, gen analizlerinin kanserin tespitinde önemli bir adım olarak görüldüğünü söyleyerek, bu sistemi ülkeye getirme üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.



İDRİS



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, kanserin bugün hemen hemen her eve giren bir hastalık olduğunu söyleyerek, “Kanser kader değil. Onunla savaşmalıyız” dedi.



Kanserle mücadelenin yollarının bulunması, yapılan yanlışların bulunup düzeltilmesi gerektiğini dile getiren İdris, kader olarak kabullenmenin doğru olmadığını kaydetti.



Sergilenen resimleri incelediğini belirten İdris, öğrencilerin yaratıcılıklarını teşvik etmenin ve onları özgürleştirmenin önemli olduğunu söyledi.



ÖZER



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, yarışmanın bu yıl 17’incisini düzenlediklerini belirterek, yarışmaya sponsor olan Commercial Insurance ile ödül töreni ikramlarını sağlayan karşılık beklemeden sunan Mamülcüoğlu Pastanesi’ne teşekkür etti.



Yarışmanın amaçları arasında kansere dikkat çekme ve farkındalık sağlamanın yer aldığını söyleyen Özer, öğrencilerin hayal güçleriyle rengarenk resimler hazırladıklarını, yaratıcılıklarını ve ortaya çıkardıkları eserlerini çok önemsediklerini belirtti.



Öğrencileri yüreklendiren öğretmenler ve ailelere teşekkür eden Özer, konuşmasını derneğin sloganı da olan “kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” sözleriyle tamamladı.



VEYSİ



Yarışmanın ana sponsor Commercial Insurance Genel Müdürü Bahire Veysi, yarışmaya katılarak zihinlerinde canlandırdıklarını resme döken çocukları kutlayarak, aileler ve öğretmenlere de teşekkür etti.



Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya önem verdiklerini söyleyen Veysi, özellikle kanser konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir projeye katkı saplamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.



ÖDÜL ALANLAR



Yarışmada ödül alanlar ve kategoriler şöyle:



“Anasınıf Kategorisi:

1-Heran Paşa – Yakın Doğu Anaokulu, 2-Yavuz Kerem Kasımoğlu–Yakın Doğu Anaokulu, 3-Nilda Değirmencioğlu– Yakın Doğu Anaokulu, 4-Sude Kırmızı – Yakın Doğu Anaokulu



Anasınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Sophia Kayra Greaves– Yakın Doğu Anaokulu, Ada Türker – Yakın Doğu Anaokulu, Lavin Akpolat – Yakın Doğu Anaokulu, Sevim Meri Erkmen– Yakın Doğu Anaokulu



İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:

1-Uğur Pırnaz – Gönyeli İlkokulu, 2-Ata Samioğlu – Yakın Doğu İlkokulu, 3-Sayra Özlemler –Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu



İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Suna Çiçek – Kıbrıs Final Okulları, Demir Deryalı–Yakın Doğu İlkokulu, Rüzgar Uçaner – Yakın Doğu İlkokulu, Lal Eledağ– Doğa Akdeniz Doğa İlkokulu, Elif Kaplan – Yakın Doğu İlkokulu, Emre Çelebi - Yakın Doğu İlkokulu



İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi:

1- DilaAlpal – Yakın Doğu İlkokulu, 2- Asya Uluca – Yakın Doğu İlkokulu, 3- Emir Mergalimov – Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, 3- Hayriye Aydın - Yakın Doğu İlkokulu



İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Derin Sultan Barut– TED Kuzey Kıbrıs Koleji ,Osman Özgey– Yakın Doğu İlkokulu,Alp Ratip – Yakın Doğu İlkokulu



Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Neril Ener – Türk Maarif Koleji, Mustafa Boşnak– Türk Maarif Koleji, Ekim Kelmen – Çanakkale Ortaokulu



Lise Kategorisi:

1-Elif Zeki– Türk Maarif Koleji, 2-Alkın Ahmet Akbaş – Türk Maarif Koleji, 3-Alexandra Pagan – Türk Maarif Koleji



Lise Katagorisi Mansiyon Ödülleri:

Buse Beysan – Türk Maarif Koleji, Yaren Kaplan– Türk Maarif Koleji, Göktuğ Gardiyanoğlu – Türk Maarif Koleji, Hatice Zenginler – Türk Maarif Koleji



Özel Kategori:

1-Çağrı Acar – Gazimağusa Meslek Lisesi, 2-Aytan Gökçe – Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi 3-Kaya Kıraçoğlu – Gazimağusa Meslek Lisesi



Özel Kategori Mansiyon Ödülleri:

Busem Terazili– Gazimağusa Meslek Lisesi, Eral Alasya– Gazimağusa Meslek Lisesi, Öykü Tartar – Gazimağusa Meslek Lisesi



Jüri Özel Ödülü:

Betül Tok – Gazi Mağusa Özel Eğitim Merkezi , Berna Çil – Gazi Mağusa Özel Eğitim Merkezi .”