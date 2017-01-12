Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ocak 2017 Perşembe 16:07

KANSERİN YAYILMASI YÜZDE 75 ENGELLENDİ

KANSERİN YAYILMASI YÜZDE 75 ENGELLENDİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
"SPNS2" ADI VERİLEN GEN, TÜMÖRLERİN AKCİĞERE YAYILMASINI YÜZDE 75 ORANINDA AZALTTI

İngiliz bilim adamları, laboratuar ortamında cilt kanserinin akciğere yayılmasını dörtte üç oranında engellemeyi başardı.

"Nature" dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere'nin Cambridge kentindeki Sanger Enstitüsünden araştırmacılar, DNA'nın hangi bölümünün vücutta kanserin yayılmasına direndiğini keşfetmek için 810 laboratuvar faresinin genetiğini değiştirdi.

Tümörün vücutta yayılmasını etkileyen mekanizmayı bulmaya çalışan araştırmacılar, melanom cilt kanserini farelere enjekte ederek akciğerde oluşan tümör sayılarını hesapladı.

Araştırmacılar, "Spns2" adı verilen genin, tümörlerin akciğere yayılmasını yüzde 75 oranında azalttığını belirledi.

DNA'nın kanserin yayılmasını kolaylaştıran ya da zorlaştıran 23 bölümü olduğunu keşfeden araştırmacılar, bunlardan birçoğunun bağışıklık sisteminin kontrolünde de rol aldığını ifade etti.

Çalışmada, bağışıklık sistemini değiştirmenin cilt kanserinin akciğerlere yayılmasını yavaşlattığı belirtildi.

İngiltere Kanser Araştırma Ajansından araştırmacılar, çalışmanın tümörlerin nasıl yayıldığına ilişkin yeni bir bakış açısı sunduğunu ve bunun, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yol açabileceğini söyledi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAVUŞOĞLU KONFERANSTA KONUŞTU ÇAVUŞOĞLU KONFERANSTA KONUŞTU
Mercedes Kül Oldu Mercedes Kül Oldu
Kullanıp Attılar Kullanıp Attılar
TÜM PROJELER TAMAMLANDI TÜM PROJELER TAMAMLANDI
LAÜ’de “Devlet Kuran Son Türk: Denktaş” fotoğraf sergisi açıldı LAÜ’de “Devlet Kuran Son Türk: Denktaş” fotoğraf...
Girne Amerikan Üniversitesi ‘WEB KAMPÜS’ projesine hayat veriyor. Girne Amerikan Üniversitesi ‘WEB KAMPÜS’ projesine...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

ÇAVUŞOĞLU KONFERANSTA KONUŞTU

Haberi Oku