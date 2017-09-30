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30 Eylül 2017 Cumartesi 09:42

“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği 1-31 Ekim tarihlerinin “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” olması nedeniyle, ülkede yılda en az 250 bayanın yeni teşhis aldığı meme kanserine dikkat çekmek amacıyla; yarın saat 10.00’da Girne’de tüm katılımcıların güne özel hazırlanmış pembe tişörtlerini giydiği “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” gerçekleştirecek.

'Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği 1-31 Ekim tarihlerinin “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” olması nedeniyle, ülkede yılda en az 250 bayanın yeni teşhis aldığı meme kanserine dikkat çekmek amacıyla; yarın saat 10.00’da Girne’de tüm katılımcıların güne özel hazırlanmış pembe tişörtlerini giydiği “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre yürüyüş; Girne Belediyesi’nin önünden başlayacak. Güzergah şöyle açıklandı:

“Girne Belediyesi önünden başlanarak St George Kilisesi önünden kale burçları takip edilerek, liman kordon boyu güzergahında fenere doğru yürünecek ardından fenerden Ordu Evi’nin önünde bulunan Atatürk Büstü’ne gelinecek, buradan geriye dönülerek liman kordon boyunu takip edilerek belediye binası önünde bitecek.”

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