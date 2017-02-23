Kanserde Farkındalık Seminerleri Yedidalga İlkokulu’nda Devam Etti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik kanser konusunda bilinçlendirme ve farkındalık seminer programları devam ediyor.

Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Milli Eğitim Bakanlığı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize edilen okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik kanser konusunda bilinçlendirme ve farkındalık seminer programları devam ediyor.

“Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitim Projesi” çerçevesinde tüm ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik seminerin sonuncusu Yedidalga İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Bilimsel Danışma ve Eğitim Çalışmaları Birimi olarak Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, öğretmen ve öğrencilere görsel sunumlar eşliğinde kanser hastalığını anlatıp, hastalığın ne olduğu, nasıl meydana geldiğini anlattı. Çağlar ayrıca, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara ve diğer tütün mamülleri kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, güneş ışınları, çevre kirliliği ve teknolojik cihazların bilinçsizce ve uzun süreli kullanımı gibi risk faktörleri hakkında bilgi verdi.

Farkındalık seminerleri salı günü Lefkoşa Göyeli bölgesi kadınlarına ve Köy Kadın Kursuna katılan bayanlara yönelik yapılacak.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI