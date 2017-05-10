Kanser Hastası Çocuklar İçin Restial Verildi

Dernekten verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi himayesinde, Bellapais Manastırı’nda yer alan resitalde, Keman Sanatçısı Fırat Özerin ve Piyano Sanatçısı Yuliya Starastsenkava sahne aldı.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağlı kanser hastası çocukların hizmet aldığı Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına, keman ve piyano resitali verildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) bağlı kanser hastası çocukların hizmet aldığı Umut Eğitim ve Kültür Evi yararına, keman ve piyano resitali verildi.