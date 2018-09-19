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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Geri Dönüşüm Kutuları İskele’de

SADIKOĞLU: “ÇÖPE DEĞİL GERİ DÖNÜŞÜME”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Geri Dönüşüm Kutuları İskele’de

SADIKOĞLU: “ÇÖPE DEĞİL GERİ DÖNÜŞÜME”

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Geri Dönüşüm Kutuları İskele’de

SADIKOĞLU: “ÇÖPE DEĞİL GERİ DÖNÜŞÜME”

Lefkoşa, 19 Eylül 18 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin geri dönüşüm kutuları İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla İskele’ye de yerleştirildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle hazırlanan ve İskele’de dört farklı noktaya; İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu, Unimar Market yanı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği binası ile Sınırüstü köyü girişi-anayol üzerine yerleştirilen geri dönüşüm kutularına kullanılmış giysi, ayakkabı ve benzeri eşyalar atılabilecek.

Kanser hastalarının ilaç, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak geri dönüşüm kutuları haftada bir kez açılacak.

SADIKOĞLU: “ÇÖPE DEĞİL GERİ DÖNÜŞÜME!”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin her zaman öncelikleri arasında olduğunu belirten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Kullanılmış kıyafet ve benzeri eşyalar çöpe değil geri dönüşüme” dedi.

Sadıkoğlu, halkın bu kutulara yoğun ilgi göstereceğine inanç belirtti. İskele ve köylerinde yaşayan halkın, bu tür projelere duyarlı olduğunu da ifade eden Sadıkoğlu, her zaman dernek ile iş birliklerinin devam edeceğine vurgu yaptı.

(GÖZ/GÜL)  FOTOĞRAFLI

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