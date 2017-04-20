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20 Nisan 2017 Perşembe 15:30

Kanser Hastalarına Tatil Desteği

Sağlık Turizmi Konseyi, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği işbirliğinde Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne tatil paketi hediye edildi.

Kanser Hastalarına Tatil Desteği
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ÇOCUK VE YETİŞKİN KANSER HASTALAR MORAL İÇİN TATİLE GÖNDERİLECEK

Lefkoşa, 20 Nisan 17 : Sağlık Turizmi Konseyi, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği işbirliğinde Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne tatil paketi hediye edildi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve yetişkin kanser hastalarının moral için tatile gitmesi sağlayacak tatil paketleri Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e verildi.

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, hediye takdiminin Turizm Haftası kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Kanseri yenmede en önemli ihtiyaçlardan birinin moral olduğunu vurgulayan Savaşan, bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, ülkede sunulan tedavi imkanları sayesinde artık kanser hastalarının yurt dışına gitmek zorunda kalmadığını söyledi.

Kocaismail, tatilin en güzel hediyelerden biri olduğunu söyleyerek, başta Sağlık Turizmi Konseyi olmak üzere derneğe katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

(RÇ/FEZ)    FOTOĞRAFLI

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