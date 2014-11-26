Kanser Vakfı Yararına Konser

Lefkoşa Belediye Orkestrası, Kanser Araştırma Vakfı yararına dün akşam Oda Orkestrası Konseri düzenledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tanju Hoca’nın viyolonsel ile solist olarak yer aldığı, Oskay Hoca’nın şefliğini yaptığı Oda Orkestrası Konseri, Türk Maarif Koleji salonunda gerçekleştirildi.

Etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Mustafa Camgöz de katıldı.

Etkinlik sonunda Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Mustafa Camgöz, Başkan Harmancı’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Tüm gelirin Kanser Araştırma Vakfı’na bağışlandığı konserde, J.Haydn, G.B.Sammartini, F.Schubert, C.Gounod, B.Bartok gibi ünlü bestecilerin eserleri icra edildi.