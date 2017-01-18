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18 Ocak 2017 Çarşamba 07:53

Kanser Vakaları Arttı

Kanser Vakaları Arttı
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Kanser Vakaları Arttı
Minareliköy sakinleri bölgede bulunan Taş ocaklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etki yarattığını belirtti.


Minareliköy sakinleri yaşadıkları sıkıntıları Yeni Bakış’la paylaştı. Taşocaklarında yapılan patlatmalar esnasında çıkan toz bulutundan etkilendiklerini ve bölgede kanser vakalarının arttığını söyleyen Minareliköy sakinleri, Bölgedeki çevre kirliliğinden tutun da, gençlerin yapabilecekleri bir şey olmamasında kadar birçok konuda şikayetçi oldu.

Köylüler ne dedi ?

Arif Okçu;

“Çevre kirliliği var”

“Maalesef köyle ilgilenen bir belediye yok ve çevre kirliliği gözle görünür derecede. İnsanlar da vurdumduymaz yetkililer de ve bu en sonunda köyümüze kirlilik olarak dönüyor. Bunun yanında köyümüzün bir diğer problemi taşocaklarıdır. Taşocaklarında yapılan patlatmalardan sonra çıkan toz bulutu hem bizi hem de civardaki köyleri kötü yönde etkiliyor, buna bağlı olarak da kanser aldı başını gidiyor.”

Enver Kadere;

“Taşocakları büyük problem”

“Sadece çevre kirliliği değil tüm ülkede olduğu gibi bizim köyde de yollar ve trafik sorun. En büyük problemimiz ise taşocaklarındaki patlamalar sırasında çıkan tozun bölgede yaşayan vatandaşın sağlığını etkilemesidir. Sağlık Bakanlığı bu konuyu araştırsın bakalım bu bölgelerde ne kadar kanser vakası var, sorunun ne kadar büyük olduğu ancak o zaman anlaşılır.”

Nurettin Gürkut;

“Ülkenin sorunu ekonomik kriz”

“Ben sadece köyde değil de ülke genelinde sorun olan gençlerin gelecek belirsizliğinden şikâyetçiyim. Gençler maalesef geleceği göremiyor ve Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece de önünü göremeyecek. Ülkede yaşanan ekonomik kriz, insanların ekonomik olarak her gün biraz daha geriye gitmesi sedece bizi değil bütün ülkeyi etkiledi. Kıbrıs sorunu çözülmediği sürede de ekonomik krizin çözüleceğini düşünmüyorum.”

Şeyma Kuvan;

“İş imkânı yok”

“Taşocakları Minareliköy’ün üstünde kalan köyleri daha çok etkiliyor olsa da bu sorun tüm ülkenin sorunudur. Maalesef köyde çevre kirliliği var, bu konuda da belediyenin daha hassas davranması beklentisi içindeyiz. Köyümüzün bir diğer sorunu da gençlerin yapabilecekleri bir şeylerin olmaması ve iş bulamamaları. Bir tek Erülkü Süper Market var ve girebilen orda çalışmak için giriyor, başkada iş alanı yok. Kısacası işsizlik yüksek oranda.”

Mustafa Çelebi;

“Eşlerin gidebileceği bir kafe bile yok”

“Minareliköy ve çevre köylerin en büyük sorunlarından biri taşocaklarıdır, oradan çıkan toz insan sağlığını oldukça olumsuz etkiliyor. Ben köy içinde kuaförüm ama maalesef işler kötü gidiyor, piyasa durgun ve bitik. Bunun yanında köy içinde gençlerin yapabileceği aktiviteler yok, tüm gençlik internet başında heba oluyor. Sadece gençler de değil evli çiftlerin eşini alıp gidebilecekleri bir çay bahçesi bir kafe bile yok.”


  Yeni Bakış


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