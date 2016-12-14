Kanser Seminerlerinin İkincisi düzenleniyor

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, seminer, 16 Aralık Cuma günü saat 17:30’da Samanbahçe Muhtarlığı’nda yer alacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenmekte olan; "Kanserden Korunma ve Erken Tanının Önemi" konulu seminerlerin ikincisi, Samanbahçe bölgesinde gerçekleşecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenmekte olan Kanserden Korunma ve Erken Tanının Önemi konulu seminerlerin ikincisi, Samanbahçe bölgesinde gerçekleşecek.