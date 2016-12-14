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14 Aralık 2016 Çarşamba 11:39

Kanser Seminerlerinin İkincisi düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenmekte olan Kanserden Korunma ve Erken Tanının Önemi konulu seminerlerin ikincisi, Samanbahçe bölgesinde gerçekleşecek.

Kanser Seminerlerinin İkincisi düzenleniyor
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenmekte olan; "Kanserden Korunma ve Erken Tanının Önemi" konulu seminerlerin ikincisi, Samanbahçe bölgesinde gerçekleşecek.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, seminer, 16 Aralık Cuma günü saat 17:30’da  Samanbahçe Muhtarlığı’nda yer alacak.

Temel Onkoloji Uzmanı Dr Mine Çağlar’ın vereceği seminerde; kanserin nedenleri, genel belirtileri, kanserden korunma yöntemleri ile erken tanının önemi irdelenecek.

Seminer, halka açık ve ücretsiz olacak.

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Anahtar Kelimeler
KanserSamanbahçe
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