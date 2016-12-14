Kanser Seminerlerinin İkincisi düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) işbirliğinde kadınlara yönelik düzenlenmekte olan; "Kanserden Korunma ve Erken Tanının Önemi" konulu seminerlerin ikincisi, Samanbahçe bölgesinde gerçekleşecek.
LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, seminer, 16 Aralık Cuma günü saat 17:30’da Samanbahçe Muhtarlığı’nda yer alacak.
Temel Onkoloji Uzmanı Dr Mine Çağlar’ın vereceği seminerde; kanserin nedenleri, genel belirtileri, kanserden korunma yöntemleri ile erken tanının önemi irdelenecek.
Seminer, halka açık ve ücretsiz olacak.