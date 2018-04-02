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‘Kanser olabilirsin’ denildi, karnından çıkanlar şoke etti

‘Kanser olabilirsin’ denildi, karnından kavanoz dolusu gazlı bez çıktı

‘Kanser olabilirsin’ denildi, karnından çıkanlar şoke etti

‘Kanser olabilirsin’ denildi, karnından kavanoz dolusu gazlı bez çıktı

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:36
‘Kanser olabilirsin’ denildi, karnından çıkanlar şoke etti
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İşte 'kimi kime şikayet edeceğiz?' dedirten bir sağlık skandalı daha! Başkent’te özel bir hastanede 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan 38 yaşındaki Sibel Kol, yıllarca çektiği ağrının sebebini öğrenince şoke oldu. Doktorların 'karnında kist var, kanser olabilirsin' diyerek ameliyata aldığı Kol'un karnından bir kavanoz dolusu gazlı bez çıktı.

Ankara’da yaşayan Sibel Kol, yaklaşık 3 yıl önce ikinci çocuğunun doğumunu yapmak üzere özel bir hastaneye yattı. Sezaryen yöntemiyle Aysima adı verilen bir kız çocuğu doğuran Kol, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktor tarafından, 'ağrının normal ' denilerek evine gönderildi. Rahatsızlıktan kurtulmak için çare arayan Kol'un ağrılarına bir türlü teşhis konulamadı. Yaklaşık 3 yıl boyunca ağrıları daha da artan ve durumu kötüleşen Kol, başka bir hastaneye gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çekilen MR sonucu karnında kist olduğu belirtilen kadının hemen ameliyat olmasına karar verildi. Yapılan operasyonda ise Kol'un kartın bölgesinden, doğum sırasında unutulduğu iddia edilen bir kavanoz dolusu gazlı bez çıktı.

“ÇOCUĞUMU 2 GÜN SONRA GÖREBİLDİM”

Yaşadığı süreci anlatan Anne Sibel Kol, “8 ay boyunca kontrollere düzenli şekilde gittim. Hiç bir sıkıntı yoktu. 34 haftalıkken çocukta bazı sıkıntılar oluştu. Bu yüzden özel bir hastaneye geçtim. Orada çocuğumun çok iri olduğunu ve bu sebeple sezaryen ile doğum yapabileceğimi söylediler. Doktor ameliyat esnasında çok ilgiliydi. Fakat bir o kadarda dalga geçiyordu benimle. Bir süre sonra kendimce bir panik hissettim. İğne yaptılar ve uyudum. Doğumdan sonra çocuğumu yukarı çıkardılar. Çocuğumu 2 gün sonra görebildim”

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“PSİKOLOJİM BOZULMASI SONUCU ANTİDEPRESAN İLAÇLAR KULLANMAYA BAŞLADIM”

Doğumdan sonra ağrılarının geçmediğini anlatan Kol, “Sürekli rahatsızlanıyordum. Daha sonrasında hiç düzelemedim. İlk bir hafta çocuğumu kucağıma alamadım. 1 hafta sonra tekrar aynı doktora gittim. Bana ‘Bunlar olağan şeyler. Kilolu bir bebek doğumu yaptın. Kesin çok büyük. Ağrıların olacak. Yağlanman çok fazla onun için bunları yaşayacaksın” dedi. Ben daha sonra o hastaneye bir daha gitmek istemedim. Başka hastanelere gittim. Şuanda antidepresan ilacı kullanıyorum. Çocuğumu hala kucağıma alamıyorum” ifadelerini kullandı.

“DOKTOR BANA “KANSER OLABİLİRSİN” DEDİ

Eşiyle aralarında çok ciddi problemler yaşadığını belirten Kol, şunları kaydetti: “Onun beni görmesini ve bana dokunsun istemiyordum. Göbeğim hiç gitmedi. Dar şeyler giyemiyordum ve boşluklarım hep ağrıyordu. Çevremdekiler hep bana “Üşütüyorsun o yüzden oluyor ve kilolusun” diyorlardı. Hastanelere 3 yıl boyunca gitmedim değil, gittim ama sonuç bulamadım. Son gittiğim hastanede doktorum bana “Kanser olabilirsin” dedi.”

ÇOCUKLARI İLE VEDALAŞTI

Yaşananlar karşısında doktorlara güveninin kalmadığını söyleyen Kol, “Çocuklarımla vedalaşarak ameliyata girdim. Daha sonra farklı bir şeyin olduğunu öğrenince daha büyük yıkım yaşadım. Şuan çok kötüyüm. Kime güveneceğim ben. Doktorlara güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Vücudumda 2 tane bizim bildiğimiz gazlı bez çıktı. Vücudumu komple iltihap sarmış. Şuan hala onlarla savaşıyorum. Yaralarım iyileşmiyor. Ameliyatı gerçekleştiren doktorum bana sezaryen da bu bezlerin kaldığını söyledi. Zaten başka ameliyat geçirmedim. Hayatımda 2 kez ameliyat oldum. Birincisi sezaryen birde bu son gerçekleşen ameliyat” diye konuştu.

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