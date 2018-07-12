“Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” Komitede Oy birliğiyle Onaylandı!

“Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı”, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oybirliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün komite başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite gündeminde bulunan “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” ve “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylarken, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesini tamamladı ancak oylanması bir sonraki toplantıya kaldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi ve KTAMS’dan yetkililer de katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısında, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Hasan Topal yer aldı.

