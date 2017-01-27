Kanser Hastalarına Yardım Etkinliği 4 Şubat’ta

Açık artırma etkinliğine katılmak isteyenler 0542 882 3658 ile 0533 841 2305'ten etkinlik ve sınırlı sayıdaki katılım hakkında bilgi alabilir.

Çantalarını bağışlayanlar arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ve Ombudsman Emine Dizdarlı da yer alıyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan açıklamaya göre, “Sağlık Çantaları” adını taşıyan etkinlikte, bağışlanan çantalar açık artırmaya sunulacak.