“KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ’Nİ KURTARMA YAŞATMA KAMPANYASI” DESTEK BEKLİYOR

Kocaismail, konuyla ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, “Gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül yardım etmek ister kahve bahane” diyerek, arkadaş gruplarını, bu ay bir kere de olsa, sabah kahvelerini içerken, kahve başına 2’şer lira toplayarak, derneğe makbuz karşılığı bağışlamaya çağırdı.Raziye Kocaismail, Mart 2016 – Eylül 2017 tarihleri arasında 751 yeni kanser hastasının kendilerine başvurduğunu ifade etti. Kocaismail, “Yurtdışı ve özel hastaneleri tercih eden hastalara yaptığımız desteklerle, acil tetkikler yaptırmak zorunda kalan alım gücü dar hastalarımıza sunduğumuz yardımlar ve her hastaya yıl içinde en düşük 5 bin TL civarında bir katkı koyduğumuz düşünülürse, 3 buçuk milyon civarında bir bütçe gerektirmekte.” dedi.Bu dönemde 275 meme kanseri, 187 prostat kanseri, 106 akciğer kanseri, 76 bağırsak mide kanseri, 31 beyin tümörü, 54 kan hastalığı, 12 rahim kanseri ve 10 gırtlak kanseri hastasının derneğe başvurduğunu dile getiren Kocaismail, kanser hastalarına yardım yapılabilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.“Kanser Hastalarına Yardım Derneği hepinizin hepimizin derneğidir” diyen Kocaismail, derneğe yapılan başvuruların hızla arttığını ve hastalara yardımcı olamamaktan endişe duyduklarını kaydetti.Halkı “Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni Kurtarma Yaşatma Kampanyası”na destek vermeye çağıran Kocaismail, “2018’e girerken, hem şu anda tedavi alan, hem de yeni gelecek hastalara yardım edebileceğimiz bir bütçe oluşturmayı hedeflediğimizden yine başvurumuz halkımıza oldu.” dedi.“KAHVE BAHANE…”Herkesi elinden geldiği kadar yardım yapmaya çağıran Kocaismail, “Gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül yardım etmek ister, kahve bahane” diyerek, arkadaş gruplarını, bu ay bir kere de olsa, sabah kahvelerini içerken, kahve başına 2’şer lira toplayarak, derneğe makbuz karşılığı bağışlamaya çağırdı.Kampanya ile ilgili daha geniş bilgi, 05428531121, 2289807, 2270585 ve 2270605 numaralı telefonlardan alınabilir.