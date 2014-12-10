Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 1000 Sterlin Bağış Yapıldı

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk İbrahim Kadir Çayönü ve eşi Şükran Kadir, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 1000 sterlin bağış yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yardımsever çift, hastalara yardım elini uzatmaktan hiçbir zaman kaçınmayan ve topluma büyük hizmetleri bulunan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bu bağışı yaparken çok mutlu olduklarını ifade etti ve her ay maaşlarından 10 sterlin bağış yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Dernek yetkililerinden Sevgi Alibaba da, İbrahim-Şükran Kadir çiftine derneğin Sarı Laleler Atölyesinde yapılan ipek kozası anı tepsisi takdim etti.

Sevgi Alibaba, bunca yıldır hastaların yanında yer alan derneğin sadece bağışlarla ayakta durduğunu belirterek, yardımsever çifte teşekkür etti.