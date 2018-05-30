Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde Kocaismail Yeniden Başkan Seçildi...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin 11’inci olağan genel kurulu gerçekleşti, başkanlığa yeniden Raziye Kocaismail seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avukat Saffet Nadiri’nin divan başkanlığında, Burcu Başay Karakaya ve Zarifşen Menteşoğlu’nun yazmanlığında gerçekleşen olağan genel kurulda; Dernek Başkanı, Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gençlik Kolları belirlendi.
Genel Kurulda tek aday olan ve derneğin aynı zamanda Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail’in yeniden başkanlığı onaylanırken; Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gençlik Kolları da aşağıdaki şekilde belirlendi.
“Yönetim kurulu; Av. Saffet Nadiri, Şerif Özhür, Ayşe Kanlıada, Ahmet Ertay, Mustafa Kemal Dayı, Hasan Kelebek, Fatma Sabri, Zarifşen Menteşoğlu, Keziban Dikmenay, Ersin Nizam, Bahar Gökhan, Dincel Şükrettin, Fatma Güral, Meliha Önder, Burcu Başay Karakaya.
Disiplin Kurulu: Faik Aktulga, Av. Gülten Özcihangirli,Emine Ertay.
Denetleme Kurulu: Hale Alibaba Erden,Ülfer Uluel, Ümit Akgönül.
Gençlik Kolları: Başkan: Halil Karasoy. Yönetim Kurulu; Mustafa Şenal, Ahmet Güvenler, Merve Dürüst, Murat İri, Emre Koyun, Umut Zengin, Mehmet İpek, Bahar Okaner, Gültekin Doğa,Salih Sabri”