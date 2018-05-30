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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde Kocaismail Yeniden Başkan Seçildi...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin 11’inci olağan genel kurulu gerçekleşti, başkanlığa yeniden Raziye Kocaismail seçildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde Kocaismail Yeniden Başkan Seçildi...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin 11’inci olağan genel kurulu gerçekleşti, başkanlığa yeniden Raziye Kocaismail seçildi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:18
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde Kocaismail Yeniden Başkan Seçildi...

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin 11’inci olağan genel kurulu gerçekleşti, başkanlığa yeniden Raziye Kocaismail seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Avukat Saffet Nadiri’nin divan başkanlığında, Burcu Başay Karakaya ve Zarifşen Menteşoğlu’nun yazmanlığında gerçekleşen olağan genel kurulda; Dernek Başkanı, Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gençlik Kolları belirlendi.
Genel Kurulda tek aday olan ve derneğin aynı zamanda Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail’in yeniden başkanlığı onaylanırken; Dernek Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gençlik Kolları da aşağıdaki şekilde belirlendi.
“Yönetim kurulu; Av. Saffet Nadiri, Şerif Özhür, Ayşe Kanlıada, Ahmet Ertay, Mustafa Kemal Dayı, Hasan Kelebek, Fatma Sabri, Zarifşen Menteşoğlu, Keziban Dikmenay, Ersin Nizam, Bahar Gökhan, Dincel Şükrettin, Fatma Güral, Meliha Önder, Burcu Başay Karakaya.

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Bölge sorumluları: Akdoğan: Özlem Aktuna, Alaniçi – Dörtyol: Faika Ergeç, Akvova – Yıldırım: Nazan Aydıner, Alsancak: Nermin Pervin Engindereli, Alsancak: Kris Kristopher, Boğaztepe: Özlem Özkan, Boğaziçi – Lapatos: Sündüs Yanmaz, Büyükkonuk – Sazlıköy: Gülay Komili, Dikmen: Ceylan Dede, Dipkarpaz: Murat Sünmez, Esentepe: Adalet Şahiner, Girne: Şaziye Çınaroğlu, Girne Tulips (İngilizlerden Sorumlu): Nülten Oral, Güzelyurt: Kezban Dikmenay, İskele: Ersin Nizam, Kalavaç: Betül Şah, Kaplıca: Kadriye Cenkler, Kaleburnu: Atfiye Soybir, Köprü: Işın Alıkan, Lapta: Nidai Keleş, Lefke: Güney Aktulga, Lefkoşa: Ziynet Selçuk, Lefkoşa: Feza Varol, Lefkoşa: İlkiz Akrep, Lefkoşa: Şule Ulunay, Lefkoşa : Nuran Tanca Şekeroğlu, Mağusa: Zarifşen Menteşoğlu, Mağusa: Mehmet Akan, Mağusa: Erkan Yaman, Mormenekşe: Fatma Güral, Pınarbaşı: Halil Boşnak, Serdarlı: Ayşe Oben,Tuzla: Meliha Önder,Türkmenkoy : Tülay Dürüst,Yeniboğaziçi: Raziye Bolkan.
Disiplin Kurulu: Faik Aktulga, Av. Gülten Özcihangirli,Emine Ertay.
Denetleme Kurulu: Hale Alibaba Erden,Ülfer Uluel, Ümit Akgönül.
Gençlik Kolları: Başkan: Halil Karasoy. Yönetim Kurulu; Mustafa Şenal, Ahmet Güvenler, Merve Dürüst, Murat İri, Emre Koyun, Umut Zengin, Mehmet İpek, Bahar Okaner, Gültekin Doğa,Salih Sabri”                     
 

Son Güncelleme: 30.05.2018 15:46
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