KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ YARARINA PİYANO RESİTALİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı’nın himayesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına piyano resitali düzenlendi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Piyano Kültür ve Sanat Derneği’nin her yıl düzenlediği Bellapais’teki resitalde Gülce Razı, Nihal İra Bozdağ, Melay Kısacık, Kayla Efetürk, Melissa Melika Gündüz, Can Sakkaoğlu, Sylvana Hughes, İrem Bilen, Onur Zaifoğlu, Saffet Soykal, Berke Özoğul, Pelin Ece Acar, Gökçen Mertoğlu ve Suna Alsancak performans sergiledi.



Genç piyanistler hocaları Rauf Kasimov'un bestelerinin yanı sıra klasik eserleri de seslendirdi.



Meral Akıncı, gösteriden sonra genç piyanistlere plaket ve katılım belgesi takdim etti.



Akıncı,konserde yaptığı konuşmada, genç piyanistlerin anlamlı ve güzel performanslarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Kasimov ve tüm emeği geçenleri kutladı.