Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Piyano Öğretmeni Yıldan Birand’ın yönetimindeParlayan Yıldızlar ekibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Bellapais’te piyano konseri verecek.
17 Haziran 2018 Pazar 09:26
Son Güncelleme: 17.06.2018 12:36
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Piyano Öğretmeni Yıldan Birand’ın yönetimindeParlayan Yıldızlar ekibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Bellapais’te piyano konseri verecek.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Piyano Öğretmeni Yıldan Birand’ın yönetimindeParlayan Yıldızlar ekibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Bellapais’te piyano konseri verecek.