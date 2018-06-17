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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına Bellapais’te Piyano Konseri!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Piyano Öğretmeni Yıldan Birand’ın yönetimindeParlayan Yıldızlar ekibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Bellapais’te piyano konseri verecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına Bellapais’te Piyano Konseri!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Piyano Öğretmeni Yıldan Birand’ın yönetimindeParlayan Yıldızlar ekibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Bellapais’te piyano konseri verecek.

17 Haziran 2018 Pazar 09:26
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına Bellapais’te Piyano Konseri!


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Piyano Öğretmeni Yıldan Birand’ın yönetimindeParlayan Yıldızlar ekibi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Bellapais’te piyano konseri verecek.

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Dernek’ten verilen bilgiye göre, konser yarın Bellapais Manastırında, saat 20:00’de başlayacak.

 

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Son Güncelleme: 17.06.2018 12:36
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