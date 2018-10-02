Kanser Hastalarına Yardım Derneği Rozet Takma Etkinliği Düzenliyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, “1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla “Rozet Takma Etkinliği” düzenleyecek.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yazılı açıklamasında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin rozet takma etkinliğini, meme kanserinden mustarip üyelerinin maddi tedavi desteği, peruk, bone, silikon meme, özel sutyen ve lenf ödem korsesi gibi elzem ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla düzenleyeceğini belirtti.

Kocaismail, etkinliğin, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda yarın ve Perşembe günü okul saatleri içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.