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03 Aralık 2017 Pazar 08:30

KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ “DERNEĞİ KURTARMA YAŞATMA KAMPANYASI” NA DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ 'DERNEĞİ KURTARMA YAŞATMA KAMPANYASI” NA DESTEK ÇAĞRISI YAPTI
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KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ “DERNEĞİ KURTARMA YAŞATMA KAMPANYASI” NA DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin geçen yıl başlatılan, “Derneği Kurtarma Yaşatma Kampanyası”nın 2018’de yeni bir etkinlikle devam edeceği belirtilerek, kampanyaya destek çağrısı yapıldı.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan açıklamada, kampanya ile ilgili bilgi verilerek, katılmak isteyenlerin 05428531121, 2289807, 2270585 ve 2270605 numaralı telefonları arayarak, makbuz karşılığında bağış yapabilecekleri kaydedildi.

Kampanya, evde kahve içmek için toplananların kahve için bu ay içinde bir kez olmak üzere ücret ödemesi, yeni yıl kutlamaları için buluşanların aralarında 5 TL toplaması veya yapılan bir tatlının satılmasıyla elde edilen gelirin derneğe bağışlanması şeklinde gerçekleşecek.

Toplanan miktarların, kimden, hangi guruptan toplandığının basına açıklanacağını belirten Kocaismail, tüm halkı “Derneği Kurtarma Kermesleri”ne katılmaya davet etti.

BASIN TOPLANTISI YARIN…

Bu çerçevede yarın basın toplantısı da düzenleneceğini belirten Kocaismail, saat 09.30’da dernek binasında yer alacak toplantıda, derneğe günlük uğrayan hasta sayısı, cinsiyet, önde gelen kanser türleri ile derneğin hastalara sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi verileceğini kaydetti.


 
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