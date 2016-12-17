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17 Aralık 2016 Cumartesi 08:48

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Anı Ormanı Oluşturacak

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın Serhatköy bölgesinde 6 bin fidanlık orman oluşturacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Anı Ormanı Oluşturacak
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, yarın Serhatköy bölgesinde 6 bin fidanlık orman oluşturacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, yarın saat 10.00’da Serhatköy’de “Başka fidanlar ölmesin” sloganıyla yapılacak etkinlik, 21 yılda kanserden kaybedilen 6 bin insan adına birer fidan dikilerek yapılacak.

Orman, kanserden genç yaşta kaybedilen “Eser Kana” adına oluşturulacak.

Açıklamada, Eser Kana’nın babası Orman Dairesi çalışanı Cengiz Kana’nın destek verdiği etkinlikte kullanılacak 82 dönüm araziyi veren ve ağaçlandırılmasına katkı koyan Orman Dairesi yanında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Lanor Ltd., KTAMS, Yusuf Kaymak Ticaret, Burhan Möble ve isminin duyurulmasını istemeyen kişi ve kuruluşlara teşekkür edildi.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, kanserden bir yakınını kaybeden herkesi, sevdiği adına bir fidan dikmeye çağırdı.

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Kanser HastalarıDernek
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