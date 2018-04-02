KANSER HAFTASI…BU YILKİ TEMA “BEN YAPABİLİRİM! BİZ YAPABİLİRİZ”



SAĞLIK BAKANI BESİM BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ



BESİM: “KANSER KONTROLÜNDE ÖNCELİK PAYDAŞLARIN OLUŞTURACAĞI KANSER KONTROL PLANI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMAK…”



“ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK PROBLEMLERDEN BİRİ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ SİSTEMATİK ŞEKİLDE SÜRDÜREMEMEK”



“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDEKİ EN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN BİRİ DE KORUYUCU SAĞLIK BİRİMİ’Nİ KURMAKTIR”



“TÜTÜNLE VE OBEZİTE İLE İLİŞKİ OLAN KANSERLER BÜYÜK ORANDA ÖNLENEBİLİR”



Sağlık Bakanı Filiz Besim, kanser kontrolünde önceliğin, paydaşların oluşturacağı kanser kontrol planı çerçevesinde çalışmak olduğunu söyleyerek, “Ülkedeki en büyük problemlerden biri, koruyucu sağlık hizmetlerini sistematik şekilde sürdürememek” dedi.

Besim, “Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerdeki en önemli hedeflerinden biri de Koruyucu Sağlık Birimi’ni kurmaktır” açıklamasında bulundu.

Besim, kanserle mücadelenin takım oyunu olduğunu da söyleyerek, “Bu takımda sadece sağlık çalışanları ve yöneticileri yer almaz. Takımın en önemli bireyleri bireyin ta kendisidir” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, kanser haftası nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Besim, Kanser İzleme Merkezi’nin verileri konusunda da açıklamalarda bulundu.



“BEN YAPABİLİRİM! BİZ YAPABİLİRİZ”

Bu yılki temanın “Ben Yapabilirim! Biz Yapabiliriz” olduğu bilgisini veren Besim, bu temayla kanseri önleme konusunda ciddi adımlar atılabileceğine vurgu yapılacağını belirtti.

Kanser konusunda atılan her adımı, her katkıyı anlamlı bulduğunu, bu alanda ciddi mücadele veren bir sağlık ekibi olduğunu kaydeden Besim, basın toplantısında Kanser İzleme Merkezi’nin verilerini de paylaştı.



KANSER İZLEME MERKEZİ...

Kanser İzleme Merkezi’nin yeni bir merkez olduğunu söyleyen Besim, 2012’ye ait veri çalışmalarının tamamlandığını, bu nedenle bu yıla ait verilerin payaşıldığını, ileriki yıllarla ilgili çalışmaların sürdüğünü, 2015 ve 2016 verilerinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.



“KALP İLK, KANSER İKİNCİ SIRADA”

Besim, 2012 verilerine göre, kanserin kalp hastalıklarından sonra ülkede ikinci sırada gelen ölüm nedeni olduğu, bu yılda gerçekleşen ölümlerin yüzde 14.9’ünü kanserin, yüzde 24’ ünü kalp hastalıklarının oluşturduğunu aktardı.



“2014’TE KANSER VAKASI BİN 100…”

Filiz Besim, “2012’de ülke genelinde 640, 2013’te bin 33, 2014’te bin 100 yeni kanser vakası saptandı. 2015-2016 yıllarında bu sayının binin çok üzerinde olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Kanser hastalığıyla mücadele bizim önceliklerimiz arasında olmalı” şeklinde konuşan Besim, kanserlerin 3’te birinin önlenebilir olduğunu vurguladı.

Tütünle ve obezite ile ilişki olan kanserlerin büyük oranda önlenebileceğini belirten Besim, tütünün kanserlerin yüzde 19’unu oluşturduğunu kaydederek, “Kanserlerin 5’te biri tütün ürünleriyle ilişkilidir. Eğer biz ciddi bir tütünle mücadele programı başlatırsak, ki başlattık, kanserlerin neredeyse 5’te birini önleyebiliriz” dedi.



KORUYUCU SAĞLIK BİRİMİ KURULMASI HEDEFİ

“Ülkedeki en büyük problemlerden biri koruyucu sağlık hizmetlerini sistematik şekilde sürdürememek” diyen Besim, “Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerdeki en önemli hedeflerinden biri de Koruyucu Sağlık Birimi’ni kurmaktır” açıklamasında bulundu.

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken teşhisin önemli olduğunu belirten Besim, erken teşhiste bireylerin farkındalığının ve devletin organize koruyucu sağlık programı izlemesinin rolüne değindi.



“KANSER KONTROLÜNDE ÖNCELİK KANSER KONTROL PLANI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMAK”

Besim, şunları da kaydetti:

“Kanser kontrolünde önceliklerimiz devlet ve bireyler olarak kanserle ilgili tüm paydaşların oluşturacağı bir kanser kontrol planı çerçevesinde çalışmaktır.

Bu kapsamda, tütünle mücadele, obeziteyle mücadele, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi, kanser taramalarının yaygınlaştırılması ve taramaya katılımın artması, kanser hastalarının yaşam kalitesinin artırılması önemli. Kanserle mücadele bir takım oyunudur. Bu takımda sadece sağlık çalışanları ve yöneticileri yer almaz. Takımın en önemli bireyleri bireyin ta kendisidir.”

Besim’den sonra kanserle ilgili bölümlerde görev yapan uzmanlar da söz alarak veriler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.