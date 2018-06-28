Kanser, bildirimi zorunlu hastalık kapsamına alınıyor

Kanser hastalığını, bildirimi zorunlu hastalık kapsamına alan yasa tasarısı, Meclis komitesinde görüşülmeye başlandı.



Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleriKomitesibugünkü toplantısında tasarıyı görüşmeye başladı.



Kanser Hastalığı Bildirim Yasası adını taşıyan tasarı, “kanser hastalarının verilerine ulaşılabilmesi, ülkede kanserin gerçek boyutlarının öğrenilmesi, kapsamlı kanser kaydı tutulması, etkili bir kanser mücadelesi ve kanserin kontrol altına alınması” amacıyla kanser hasatlığını bildirimi zorunlu hastalık kapsamına alıyor.



HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı'nda UBP milletvekilleri Menteş Gündüz, Özdemir Berova, Resmiye Canaltay, CTP milletvekilleriSıla Usar İncirli veSalahiŞahinerile HP Milletvekili Hasan Topal’ın katılımıyla yapılan komite toplantısına, Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ileDAÜ Tıp Fakültesi yetkilileri de davetli olarak katılıp görüş ve önerilerini sundu.



Komite, konuyla ilgili çalışmalarına ileriki toplantılarında devam edecek.



