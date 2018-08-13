Kanser Araştırma Vakfı, Kurban Bağışı İçin Çağrıda Bulundu!

Kanser Araştırma Vakfı (KAV), duyarlı vatandaşlara vakfa kurban bağışı yapma çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan çağrıda, kurban bayramı münasebetiyle vakfa yapılacak kurban bağışlarının vakfın yürüttüğü çalışmalar için oluşturulan fona aktarılacağı belirtildi.

Kurban bağışları KAV’ın, Asbank ve Credit West Bank’taki hesaplarına yapılabilecek.

KAV’a bağışlarını aylık düzenli hale dönüştürmek isteyen yardımseverler ise ABONE KAV miktar (miktar: 10, 25, 50, 75, 100) yazıp 4271’e veya 5 TL. Bağış için 5228’e boş SMS gönderebileceği de belirtildi.

Kurban bağışı yapılabilecek KAV banka bilgileri ise şöyle:

Asbank 14-304- 9217,Credit West Bank CT 701 360 941 501 530 40 000000 852.

Düzenli bağışların yapılabileceği KAV SMS bilgileri:

5 TL bağış için 5228’e boş SMS, aylık düzenli bağış için ABONE KAVmiktar (miktar: 10, 25, 50, 75, 100) yazıp 4271’e gönderilebilecek.

KAV irtibat bilgileri ise şöyle:

Sevinç Miralay – 0548 868 05 11

Adres: Ali Rıza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı Kat:1 No: 2 Ortaköy.

