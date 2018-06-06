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Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları İçin İlk Adım Atıldı!

BM, AB VE LEFKOŞA’NIN İKİ BELEDİYE BAŞKANI ARA BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları İçin İlk Adım Atıldı!

BM, AB VE LEFKOŞA’NIN İKİ BELEDİYE BAŞKANI ARA BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları İçin İlk Adım Atıldı!

BM, AB VE LEFKOŞA’NIN İKİ BELEDİYE BAŞKANI ARA BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Lefkoşa’da Avrupa Birliği’nin (AB) 5,5 milyon Euro’luk hibesi ile gerçekleşecek “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi” için ilk adım atıldı.

Bisiklet ve yürüyüş yolu, Lefkoşa’nın güneyinden başlayıp ara bölgeden geçerek Lefkoşa’nın kuzeyinde devam edecek ve şehrin her iki yakasını birleştirecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, proje için Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar,  Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Kostantinos Yorgacis ve AB yetkilisi Maarten Verwey ile birlikte önceki gün ara bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde hher iki belediyeden teknik ekipler de yer aldı.

MAYIS’TA İKİ BELEDİYE BAŞKANI MUTABAKATA VARMIŞTI

“Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları” projesi, BM ve AB’nin himayelerinde geçen ay gerçekleşen ve Lefkoşa’nın her iki belediye başkanını buluşturan toplantıda karara bağlanan İşbirliği Deklarasyon konularından biridir.

Lefkoşa İmar Planı kapsamında bir proje olan ve 2001’den beri finans bekleyen “Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi” Harmancı tarafından 2016’da tekrar gündeme getirilmişti. 2016-2018 yılları arasında LTB’nin gerçekleştirdiği lobiler ve girişimlerle uluslararası temaslar ve İki Toplumlu Çevre Komitesi’nin katkı koymasıyla bütçesi onaylanan projenin uygulanmasına Nisan 2018 itibarıyla başlandı.

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Projenin ilk etabı olan “Kanlıdere Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Projesi” için AB tarafından yaklaşık 30 milyon Türk Lira’lık (5.5 milyon Euro) bütçe ayrıldı. İlk etapta fizibilite çalışması başlatılan projede bağlamında derenin sınırları yeniden teyit edilecek, sel taşkınlarına yönelik tasarlama kriterleri belirlenecek, derenin belirli aralıklarla kesitleri alınacak ve buna göre tasarımlar geliştirilecek.

Fizibilite çalışması Eylül 2018 sonu tamamladıktan sonra uygulama projelerine geçilecek ve ihale dosyaları hazırlanacak. Projenin uygulanmasına 2019 sonbahar veya 2020 yılı başında geçilecek.

İLK ETAP DEREBOYU, ORTAKÖY, DOMUZCULAR BURNU VE TAŞKINKÖY’Ü KAPSAYACAK

İlk aşaması 5 kilometre uzunluğunda olan proje Lefkoşa Şehir Kulübü, İngiliz Elçiliği civarından başlayarak Mehmet Akif Caddesi’nin (Dereboyu) tümünü, Ortaköy bölgesini ve Domuzcular Burnu ile Taşkınköy Sosyal Konutları’nı kapsayacak şekilde gelişecek.

DERE KENARLARINA BİSİKLET VE YAYA YOLLARIYLA OYUN VE SPOR ALANLARI

Proje kapsamında dere yatağı kenarlarına ışıklandırılmış bisiklet yolları, yaya yolları, daha geniş alanlarda çocuk oyun sahaları, spor aktivite alanları, büfeler, tuvaletler, otoparklar, küçük göletler, dere yatağında yaşayan bitki ve hayvanların doğal bir habitat içerisinde yaşamalarını sağlayacak ortamlar yaratılacak.

 

 

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Son Güncelleme: 06.06.2018 15:00
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