Panelde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Emekli Albay Şükrü Tandoğan, TESUD Genel Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ve KTKD Genel Başkanı Emekli Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç konuşma yapacak.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kanlı Noel’in 53. yıl dönümü nedeniyle “Kanlı Noel ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı” konulu panel düzenliyor.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kanlı Noel’in 53. yıl dönümü nedeniyle “Kanlı Noel ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı” konulu panel düzenliyor.