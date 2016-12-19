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19 Aralık 2016 Pazartesi 13:25

Kanlı Noel’in 53. Yıl Dönümü

Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kanlı Noel’in 53. yıl dönümü nedeniyle “Kanlı Noel ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı” konulu panel düzenliyor.

Kanlı Noel'in 53. Yıl Dönümü
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ANKARA’DA “KANLI NOEL VE KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞ SAVAŞI” KONU PANEL DÜZENLENECEK

Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kanlı Noel’in 53. yıl dönümü nedeniyle “Kanlı Noel ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı” konulu panel düzenliyor.

Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nde 21 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek panel, saat 14.00’te başlayacak.

Panelde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Emekli Albay Şükrü Tandoğan, TESUD Genel Başkanı Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ve KTKD Genel Başkanı Emekli Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç konuşma yapacak.

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Kanlı NoelYıl Dönümü
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