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Kangoo Jumps Derneği’nden Arter’e Ziyaret

Kıbrıs Türk Kangoo Jumps Aerobik Spor Derneği Başkanı Tatiana Demiralp ve  Nevsiye Emiroğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Kangoo Jumps Derneği’nden Arter’e Ziyaret

Kıbrıs Türk Kangoo Jumps Aerobik Spor Derneği Başkanı Tatiana Demiralp ve  Nevsiye Emiroğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

17 Nisan 2018 Salı 11:48
Kangoo Jumps Derneği’nden Arter’e Ziyaret
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Kıbrıs Türk Kangoo Jumps Aerobik Spor Derneği Başkanı Tatiana Demiralp ve  Nevsiye Emiroğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, dernek yetkilileri, 18-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek “Freestyler Fitness Zirvesi”yle ilgili bilgi vererek, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i  organizasyona davet ettiler.

Dernek yetkileri, organizasyonda Kanada’da başlayan “Fitness Dynamic” sporunun tanıtımının yapılacağını  İspanya, Hollanda ve  İtalya’dan gelecek uzmanların  eğitmenlere eğitim vereceklerini kaydettiler.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa’da ve ülkede çeşitli spor dallarının gençlere tanıtılması, öğretilmesi ve sevdirilmesi yönünde çalışma içerisinde olduklarını, bu konuda çalışan derneklerle de sürekli istişare içinde çalışmalara destek verdiklerini söyledi. 

Arter, geçen yıl başarılı etkinlik yapan derneğin,  bu yılki uluslararası boyutlu organizasyonuna da aynı desteği vereceklerini belirtti.

 

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:52
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