Kanbay: “Protokol Ve Programların Ruhunda Güçlü Bir Devlet Yaratma Var”

KKTC’DE GİRİŞİMCİLİK PROJESİ 2018 EĞİTİM SERTİFİKALARI VERİLDİ- 3 (SON)



“BİRÇOK İNSAN ZANNEDİYOR Kİ, ‘BUNLAR İMZALANINCA BİZİM KASAYA PARA GELİR’. ÖYLE DEĞİL…”



“KKTC’DE ÇOK HAYALİ, DUYGUSAL VE MANEVİ İŞLERİN PEŞİNDE DEĞİLİZ. KKTC’NİN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN, SAĞLAM, İYİ YÖNETİLEN, DÜNYADA SAYGI DUYULAN, REKABET EDEBİLEN, KALİTESİNİ YÜKSELTEBİLEN, BİRÇOK UYGULAMANIN ÖNÜNÜ AÇABİLECEK GÜCE ULAŞMASI İÇİN UĞRAŞIYORUZ”



BOZ: “EKİBİNİZİ İYİ KURMAK, İŞ MODELİNİ İYİ OLUŞTURMAK, ÜRÜNÜNÜZÜ İYİ SEÇMEK, HIZLI ÇALIŞMAK VE KOOPERATİF ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ”



“KIBRIS’TAKİ KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI TÜRKİYE İÇİN HAYAL”



Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol ve programların ruhunda güçlü bir devlet yaratma olduğunu kaydederek, “Birçok insan zannediyor ki, ‘bunlar imzalanınca bizim kasaya para gelir’. Öyle değil” şeklinde konuştu.



Kanbay, “Söylendiği gibi, biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak KKTC’de öyle çok hayali, duygusal ve manevi işlerin peşinde değiliz. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, sağlam, iyi yönetilen, dünyada saygı duyulan, rekabet edebilen, kalitesini yükseltebilen, birçok uygulamanın önünü açabilecek güce ulaşması için uğraşıyoruz” dedi.



Türkiye ile imzalanan ekonomik program ve protokollere de işaret eden Kanbay, “Birçok insan zannediyor ki, ‘bunlar imzalanınca bizim kasaya para gelir’. Öyle değil” şeklinde konuşan Kanbay, söz konusu programların Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin web sitesinden okunabileceğini kaydetti. Kanbay, “Bu programların içinde güçlü bir devlet yaratma ruhu vardır. Özeti budur. Bunun için çalışıyoruz” dedi.



KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde uygulanan “KKTC’de Girişimcilik Projesi 2018” kapsamında Girişim Merkezi tarafından Ağustos 2018-Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.



KKTC’de Girişimcilik Projesi 2018 Eğitim Sertifikaları Dağıtım töreni bugün KKTC Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda düzenlendi.



Törene Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da katıldı.



Başbakan ve Ekonomi Bakanının yanı sıra Büyükelçi Kanbay da törende konuşma yaptı.



KANBAY



Kanbay, kısa süre sonra Kalkanlı vadisinde teknoloji fidanlığı adlı bir projenin hayata geçeceğini belirterek, “Bilişim ve yüksek teknoloji fidanlığından genç girişimcilerin de en iyi şekilde yararlanacağını düşünüyorum ” dedi.



Kıbrıs’ın Akdeniz’in ikinci büyük adası olduğunu kaydeden Kanbay, “Ada ülkesi olma aklına ulaşımda, turizmde, sporda ve birçok alanda denizden yararlanmayı getiriyor. Gördüğüm kadarıyla Kuzey Kıbrıs denizden çok düşük oranda faydalanıyor. Ne ulaşımda yenlik var, ne de sporda. Ada burada zayıf” şeklinde konuştu.



Turizm, yüksek öğrenim, tarım, sektörlerine değinen Kanbay, “Tüm bu alanların gelişmesi ve önünün açılabilmesi için sadece bir kurumun, bir bakanın veya bir hükümetin destek vermesi yetmez. Bu alanlarda birlikte hareket edilebilirse başarı sağlanabilir. Girişimciliğin önünün açılabilmesi için de çok elemanın ve çok faktörün birlikte ve eş güdümle harekete geçebilmesi önemli. Bu zihniyet değişikliği aslında” dedi.



Kanbay, “Söylendiği gibi biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak KKTC’de öyle çok hayali, duygusal ve manevi işlerin peşinde değiliz. KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, sağlam, iyi yönetilen, dünyada saygı duyulan, rekabet edebilir, kalitesini yükseltebilen, birçok uygulamanın önünü açabilecek güce ulaşması için uğraşıyoruz” dedi.



Türkiye ile imzalanan ekonomik programlar ve yıllık protokollere işaret eden Kanbay, “Birçok insan, zannediyor ki ‘onlar imzalanınca bizim kasaya para gelir’ öyle değil” şeklinde konuştu.



Kanbay, bu 3 yıllık programların Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin web sitesinden okunabileceğini kaydeden Kanbay, “O programların içinde güçlü bir devlet yaratma ruhu vardır. Bunun için çalışıyoruz. Bu güzel proje de bunun parçası” dedi.



BOZ: “KIBRIS’TAKİ KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI TÜRKİYE İÇİN HAYAL”



TEB Kobi Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz da konuşma yaptı.



Boz, bu programdaki üçüncü yılları olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını kaydederek, “Buradaki başarıda KOBİGEM’in büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Bu, gönül verme işi. Kamu kurumu olarak bir işe gönül vermek kolay değil” dedi.



Boz, Türkiye’de 5 yıl önce girişimci bankacılığı başlattıklarını, gençlere yardımcı olma fikriyle yola çıktıklarını kaydetti.



Girişimcilere bazı tavsiyelerde bulunan Turgut Boz, “Ekibinizi iyi kurmak, iş modelini iyi oluşturmak, ürününüzü iyi seçmek, hızlı çalışmak ve kooperatif çalışmak zorundasınız. Başarı için bunları yapmanız gerekiyor. Biz çok zorlu olan bu süreçlerde yanınızda olmaya çalışacağız” dedi.



Boz, Kıbrıs’taki kadın girişimci sayısının Türkiye için hayal olduğunu kaydeden Boz, kadın girişimcileri ayrıca kutladı.



Törende Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu Mehmet Ş. Sanlı, YAGA-KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu da sunum yaptı ve verileri paylaştı.



2018’DE 109 BAŞVURU YAPILDI... BAŞVURULARIN YÜZDE 55’İ KADIN



Verilen bilgiye göre, bugüne kadar KKTC Girişimcilik Projesi’ne 593 kişi başvuru yaptı. 262 kişiye eğitim verildi. 192 kişiyle bire bir danışmanlık yapıldı. 64 kişi desteklendi. 41 işletmenin 2016 projesi kapsamında izleme programı danışmanlıkları tamamlandı. 23 işletmenin 2017 projesi kapsamında izleme programı devam ediyor. Destek alan 14 proje bilişim sektöründe yer alıyor.

2016’da 41, 2017’de 23 olmak üzere 64 girişimci işletme kurdu.



2018’de projeye başvuru sayısı 109. Başvuran adayların yüzde 55’i kadın girişimci adayı.







