Kanbay, Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği İle Derneğin İskele Şubesi Üyelerini Kabul Etti

KANBAY, KIBRIS SORUNU, MÜZAKERE SÜRECİ VE DÜNYADAKİ BAZI GELİŞMELER KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

KANBAY: “ULUSLARARASI KURULUŞLARIN HAKİMİYETİNİ BELLİ GÜÇLER ELLERİNDE TUTUYOR. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NDEKİ 5 DAİMİ ÜYE ÜLKENİN ‘EVET’İ, ‘HAYIR’I DÜNYADA BİRÇOK ŞEYİ ETKİLİYOR”

“BU ÜLKELER BİRBİRLERİYLE ÇEKİŞTİKLERİ, YA DA BİRBİRLERİNDEN ÇEKİNDİKLERİ İÇİN KARŞILIKLI AL-VER YAPIYOR. BİRİ BİR YERDE KATLİAM YAPIYORSA ÖBÜRÜ SES ÇIKARMIYOR... BİRBİRLERİNİN İŞLERİNİ BÖYLE YÜRÜTÜYORLAR”

“ONLAR KAVGA EDERKEN OLAN ARADAKİ MAZLUM HALKA OLUYOR. KIBRIS’TA SİZİN DE YILLARDIR YAŞADIĞINIZ BUDUR”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs’ta çözüm bulunmasını isteyen dünya devletlerinin kendi menfaatlerini düşündüğünü söyledi.

“Bunu fanatiklik yapmak için söylemiyorum” diyen Büyükelçi, “Dünyada maalesef böyle bir gerçek var. Uluslararası kuruluşların hakimiyetini belli güçler ellerinde tutuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki 5 daimi üye ülkenin ‘evet’i, ‘hayır’ı dünyada birçok şeyi etkiliyor” dedi.

Bu ülkelerin birbirleriyle çekiştikleri, ya da birbirlerinden çekindikleri için karşılıklı al-ver yaptığını ifade eden Kanbay, “Biri bir yerde katliam yapıyorsa öbürü ses çıkarmıyor, diğeri katliam yaparken o da ona ses çıkarmıyor. Birbirlerinin işlerini böyle yürütüyorlar. Onlar kavga ederken olan aradaki mazlum halka oluyor. Kıbrıs’ta sizin de yıllardır yaşadığınız budur” dedi.

Kanbay, “Dünyadaki yıldızların adada çözüm bulunması için ittifak içinde olduğu söyleniyor. Bunun nedenlerini adanın 500 kilometre, 1000 kilometre uzağına baktığınızda görebilirsiz. Dolayısıyla bu yıldızların Kıbrıslı Türklerin kara gözleri için ‘çözüm yapalım’ dediğine inanmıyorum. Menfaatleri, planları var. Kıbrıs’taki çözümde Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin siyasetinin dışında hiç kimse, ‘adadaki Türkler hakça, insanca yaşasın, haksızlıklar ortadan kalksın, Türk halkı bir daha zulümle, cinayetle, ayrımcılıklarla muhatap olmasın’ diye düşünmüyor. Ben buna inanmıyorum” dedi.

Adadaki iki halkın ilelebet zıtlaşma, sırt sırta dönme, çekişme ruhu ve bilinciyle yaşamasının huzur ve refah getirmeyeceğini de vurgulayan Kanbay, “Ben, Kıbrıs Türk halkının sadece Rumlara değil, tüm komşularına alicenaplıkla, iyi niyetle, hoşgörüyle ve iyi niyetle davrandıklarını biliyorum” dedi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ile derneğin İskele Şubesi üyelerini kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs sorunu, müzakere süreci ve dünyadaki bazı gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve derneğin Merkez Yönetim Kurulu ile İskele Şubesi üyelerinden oluşan heyet kabulde Büyükelçi Kanbay’a müzakere süreci konusundaki görüşlerini içeren bir mektup verdi.

KANBAY: “TÜRKİYE SİZLERDEN FARKLI BİRŞEY DÜŞÜNMÜYOR”

TC Büyükelçisi Kanbay kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği üyelerinin kaygılarının haklı ve doğru olduğunu kaydederek, dernek üyeleriyle benzer düşüncede olan kişiler ve Türkiye’deki bazı kesimlerin de aynı kaygıları kendisiyle paylaştığını söyledi.

Kanbay, “Türkiye’nin de sizlerden farklı bir şey düşündüğü yok. Müzakerelere bakış açısı aynıdır” dedi.

“MÜZAKERE, ‘HER ŞEYİ BEN ALACAĞIM’ DEMEK DEĞİL”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabulünde “Müzakere, ‘her şeyi ben alacağım’ demek değil. İki tarafın birbirine güvenmesi lazım” diyen Kanbay, “Müzakerelerde bazı şeylerde haklı olduklarını düşündükleri ölçüde al-ver dengelemelerinde bulunulabilir. Bu böyle bir süreçtir. Yüzde yüz benim dediğim olacak şeklindeki bir yaklaşımla zaten müzakere yapılamaz” dedi.

Müzakerenin yapısının ve tabiatının bu olduğunu ve bunların kabullenilmesi gerektiğini belirten Büyükelçi, “Sizin temel ilkelerinizi ve hedeflerinizi zedelemeyecek, yanlış mecralara sürüklemeyecek küçük pazarlıkların ve müzakere içinde yapılan konuşmaların süreci ve sonucu etkilememesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

COĞRAFİ FEDERASYON

Müzakerelere göre, Kıbrıs’ta federal bir yapı kurulacağını anımsatan ve bunun coğrafi bir federasyon olacağını dile getiren Kanbay, “1960’ta kurulan devleti toplumsal federasyon olarak telaki ediyorlar, ama şimdiki coğrafi federasyon; iki toprak, iki halk ve iki egemenlik... Onlar birleşip uluslararası alanda tek egemenlik olacakmış, bunu nasıl yapacaklarını çok merak ediyorum” dedi.

Derya Kanbay, “Federal ya da birleşmiş bir devlet, sonuçta kurucu devletten oluşan bir federal devlet yapısı öngörüldüğüne göre, sizin kurucu devletinizle birlikte yanı başınızda bir başka devletin ve halkın da olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani o halkla ilelebet bir zıtlaşma, sırt sırta dönme, çekişme ruhu ve bilinciyle yaşamak bu adaya pek fazla huzur ve refah getirmez. Ben, Kıbrıs Türk halkının; sadece Rumlara değil, tüm komşularına alicenaplıkla, hoşgörüyle ve iyi niyetle davrandığını biliyorum.”

“KUZEY’E GÜNEY’DEN ÇOK SAYIDA TURİSTİN GELDİĞİNİ BİLİYORUM”

TC Büyükelçisi Derya Kanbay şunları da kaydetti:

“Kuzey’e Güney’den çok sayıda turistin geldiğini biliyorum. Birçok lokantada rahat rahat yemek yediklerini, gezip dolaştıklarını, eğlendiklerini, hatta bazı yerlerde Türkler’in bahçelerine girip ‘bu ev bizim’ diye çığlıklar attıklarını da biliyorum.

Ama hiç kimsenin onlara herhangi bir kötü davranışının, saldırısının olmadığını da biliyorum. Benzer şeyleri sizler yapsanız savaş çıkar herhalde... Dün o katilin heykelinin orada kutlamalar yapmışlar. Hala ona inananlar, peşinden gidenler var. Onların da azalıp yok olmalarını temenni ediyoruz. İyi düşünen ve kalbinde iyilik taşıyan insanların amaçlarına ulaşabileceklerine inanıyorum. Siz de bu iyi yüreği, kalbi, iyi aklı kaybetmeyin.”

“DÜNYA BİRÇOK KONUDA KENDİ ÇIKARLARINA UYGUN TERCİHLER YAPMAYI ADET HALİNE GETİRDİ”

Kıbrıs sorununun yıllardır bir çözüme kavuşturulamadığını ifade eden Kanbay, dünyanın birçok konuda kendi çıkarlarına, planlarına ve senaryolarına uygun tercihler yaptığını kaydetti. Büyükelçi, “Yıllar önce Kıbrıs’ta size, sizlerin büyüklerine çeşitli zulümler, ıstıraplar yaşatılırken dünyanın bunu seyrettiğini, Barış Gücü’nün şahitlik bile yapmadığını, hatta umurlarında olmadığını hepimiz biliyoruz” ifadesine yer verdi.

“BALKANLARDA SIRPLAR BOŞNAKLARI KATLİAMA TABİ TUTARKEN AVRUPA BİRLİĞİ DE, NATO DA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE BUNU SEYRETTİ”

Dünyada yaşanan diğer olaylarda da bundan farklı şeyler görmediklerini söyleyen Derya Kanbay, “Balkanlar’da Sırplar Boşnakları katliama tabi tutarken Avrupa Birliği de, NATO da, Birleşmiş Milletler de bunu seyrettiler. Avrupa’nın bazı ülkelerinin komutanları Sırp komutanlarla kadeh tokuşturdular” şeklinde konuştu.

“BUNU FANATİKLİK YAPMAK İÇİN SÖYLEMİYORUM”

Kıbrıs’taki korkunç katliamlardan sonra konunun Birleşmiş Milletler’e gittiğini, çıkan Güvenlik Konseyi kararında “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni devlet olarak tanımaya devam ettiklerini söyleyen Kanbay, şunları kaydetti:

“Ondan sonra bütün Birleşmiş Milletler belgelerinde uluslararası faaliyette onlar muhatap alındı. Yıllarca müzakerelerden, görüşmelerden, şu sıkıntıya çözüm bulmaktan kaçan Rumlar olduğu halde bir tane dürüst dünya milleti ‘masadan kaçmayın, bu işi çözün, zaten kabahatlisi de sizsiniz’ diyemedi. Bir Avrupa ya da batı ülkesinin böyle bir şey dediğini duydunuz mu, ben duymadım?”

“İTİRAZCILIĞA, FANATİK FİKİRLERE, KURAL TANIMAMAYA DEĞİL, HEPİMİZİ GERÇEKLERİ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM”

Konuşmasında Annan Planı sürecine de değinen Kanbay, şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı Türklere sormadan kendince bir çözüm planı çıkardı, Annan Planı... Rumlara ne kadar sordular onu bilmiyorum ama onlar işin içindedir.

Bu planları okutmadan, anlatmadan sizlerin önüne attılar, dediler ki ‘bu hayırlı olacak; evet diyelim’. Halkınız yüzde 65-66’sı ‘evet’ dedi. Rumlar baktı ki içinde istemediği ufak-tefek şeyler var. ‘hayır’ dedi. Hem de yüzde 75 oranında.

Papazı, kilisesi, Papadopulos’u, hepsi işin içine girdiler, ‘hayır’ı çıkardılar. Dünyada böyle bir vakada ödüllendirecek, azarlanacak taraf kim olur?

Normalde Rumların azarlanıp, size, ‘aferin bizim planımıza evet dediniz gelin sizi kucaklayalım’ demeleri gerekirken, bir ay sonra sizi kenara ittiler, onları Avrupa Birliği’ne aldılar.

Bunlar gerçekler, bunları bilmeden hayallerin arkasından gitmeye kalkışırsak sonunda duvara çarpıp yere düşeriz. İtirazcılığa, fanatik fikirlere, kural tanımamaya değil, hepimizi gerçekleri görmeye davet ediyorum.”

Müzakerelerin belli bir tempoda bir yere doğru gittiğini ifade eden Derya Kanbay, “Ben de bazı politikacıların sözlerine katılıyorum. Özellikle toplum liderlerinin, sivil toplum öncülerinin, bilim adamlarının, düşünen kesimin bu uzlaşma metnini iyi okuyup, kendi mahallerine, topluma iyi anlatıp doğru kararları vermesi lazım” şeklinde konuştu.

“ANNAN PLANI’NDAKİ GİBİ ACELEYE GETİREREK DEĞİL”

Büyükelçi şöyle devam etti:

“Ortaya çıkacak uzlaşma metni sizin geleceğinizi garanti ediyor mu? Huzurunuzu, refahınızı, gelecek nesillerin özgürlüğünü, hürriyetini, başı dik yaşamalarını garanti ediyor mu, etmiyor mu, onu okuyup, tartışıp karar vereceksiniz.

Liderler, yapılan müzakerenin sonucunda ortaya çıkacak uzlaşma belgesini okuyup ‘tamam bu benim halkım için uygun’ deyip, dönüp toplumlarına ‘buna siz de bakın ve oylayın’ dediği zaman siz Kıbrıs Türk halkının bunu Annan Planı’ndaki gibi aceleye getirerek, okumadan değil... dikkatli okuyup... çünkü bu büyük bir sorumluluk... Bundan sonra ‘bizi itip kalkıp ‘evet’ dedirttiler, tehdit edip ‘hayır’ dedirttiler denmesin. Denmemeli...”

“KARARI SİZLER VERECEKSİNİZ”

Kıbrıs’ın iletişimin en iyi olduğu alanlardan biri olduğunu kaydeden, herkesin birbirini tanıdığını, sevdiğini, herkesin herkesle konuşabildiğini söyleyen TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, “Kıbrıs Türk halkı, çözüm için ortaya çıkacak uzlaşı belgesini iyice inceleyip, aklıselimle, kendi düşünceleri, umutları ve beklentileriyle kişisel bir karar verecek. Bu konuda biz hiçbir zaman hiç kimseye zorlamada bulunmayacağız. Çünkü gelecek Kıbrıs Türkünündür. Kararı sizler vereceksiniz” şeklinde konuştu.

BORA’DAN KANBAY’A MEKTUP

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, derneğin Merkez Yönetim Kurulu ile İskele Şubesi üyeleri Büyükelçi Kanbay’a müzakere süreci konusundaki görüşlerini içeren bir mektup verdi.

Kabuldeki konuşmasında 27-28 Ocak’ın İngiliz Koloni Yönetimi’ne karşı direnişe geçilmesinin yıldönümü olduğunu anımsatan Bora, Kıbrıs konusunun içinde bulunduğu bu kritik süreçte Büyükelçi Kanbay’ı ziyaret etmek istediklerini söyledi.

Bora, Kanbay’a 8 maddeden oluşan mektubu 27 kişilik mücahit heyetinin bulunduğu görüşmede okudu.

“YAPILAN AÇIKLAMALAR BİZİ KAYGILANDIRIYOR”

KKTC’yi esas almayan her türlü formüle ve müzakereye karşı olduklarını söyleyen Bora, “Yapılan açıklamalar bizi kaygılandırıyor” dedi.

KKTC’nin ve Güney Kıbrıs’ın siyasi olarak eşit sayılması gerektiğini ifade eden Bora, “İki bölgelik esastır. AB normları ile sulandırılamaz” ifadesine yer verdi.

Nüfus Mübadelesi Antlaşması ile Türklerin Kuzey’de, Rumların ise Güney’de 40 yılı aşkın süredir yaşadığını kaydeden Bora, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin sağladığı barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyoruz” dedi.

KKTC yönetiminin verdiği koçanların ve yurttaşlıkların geçerli ve kabul edilebilir olduğunu dile getiren Bora, “Mal, mülk sorunu takas ve toplu tazminatlarla çözülmelidir. Tek bir Rum’un Kuzey’e gelip yerleşmesine karşıyız. Çünkü değişmeyen Rum zihniyeti yeniden çatışmalara sebep olacak” ifadesine yer verdi.

“Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi yaşamsal öneme haizdir ve değiştirilemez” diyen Bora, “Kıbrıs’ın yaşanan gerçekleri dikkate alınmadan siyasi bir çözüme ulaşılması mümkün değildir” dedi.

Bora, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde bazı eylemler yapıldığını da söyleyerek, “Bugünkü varlığımızı Anavatanımız Türkiye’ye borçluyuz. Elçilik önünde yapılan eylemleri onaylamıyoruz ve kınıyoruz” dedi.

Bora, “Her aşamada bizlere her türlü maddi ve manevi katkıda bulunan başta büyük Türk ulusuna ve Kıbrıs’ta barışı sağlayan ve koruyan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne en içten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadesine yer verdi.

Kanbay’a çiçek de takdim edilen kabulde, TC Büyükelçiliği Binası önünde Büyükelçi Derya Kanbay ile bir de anı fotoğrafı çektirildi.