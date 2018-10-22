Kanbay Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Akıncı, KKTC’deki görev süresi ay sonunda sona erecek olan Büyükelçi Kanbay’ı Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresinin sonunda emekliye ayrılacak olan Büyükelçi Kanbay’a bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

