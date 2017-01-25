“kanatsız Güvercinler” Oyunu 27 Ocak’ta Gazimağusa’da

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği oyun, Cuma günü saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda izleyici ile buluşacak.

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