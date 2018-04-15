KANATLI: “TÜM TARAFLAR CİDDİYETLE GUTERRES BELGESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPMALI”



Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs sorunun çözümü için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, tüm tarafların ciddiyetle “Guterres belgesi” üzerine çalışma yapması gerektiğini vurguladı.



YKP, 13 Nisan Cuma akşamı Dome Otel’de Bahar Dayanışma Yemeği düzenlendi. Kanatlı, yemekte yaptığı konuşmada, Guterres belgesi üzerine samimiyetle ve Kıbrıslıların iradesine dayanan bir yerden görüşme yapılması halinde çözüm için ciddi umut olduğunu kaydetti.Kanatlı, çözüm için kitlelerin sokağı çıkması gerektiğine inandıklarını söyledi.



“Her şeyde uzlaşılmadan hiçbir şeyde uzlaşılmamıştır” prensibinin sürdürülmesine de anlam veremediklerini kaydeden Kanatlı, uzlaşılan konuların hemen hayata geçmesinin çözüm sürecine yardımcı olacağına inanç belirtti.



Kanatlı hükümete de eleştirilerde bulunarak, gelişmeleri yakından takip ettikleri Dome Otel’in “kumar baronlarına peşkeş çekilmesine” karşı direnenlerle beraber olacaklarını söyledi