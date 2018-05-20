Kanal T yılın başarılıları ödül gecesi yarın akşam

KANAL T YILIN BAŞARILILARI ÖDÜL GECESİ YARIN AKŞAM

* Futbolda 2017-2018 sezonunda şampiyon olan ve başarı elde eden takımlar, futbolcular ve hakemler Kanal T Spor Servisi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllendirilecek. Kanal T Yılın Başarılıları Ödül Töreni yarın akşam (21 Mayıs Pazartesi) saat 20.00 itibarı ile Lefkoşa Merit Otel’de başlayacak

Kanal T’nin her yıl geleneksel olarak verdiği futbolda yılın başarılıları ödülleri bu yıl da sahiplerini buluyor. Kanal T Spor Sorumlusu İbrahim Özsoy tarafından organize edilen ödül töreni yarın akşam (21 Mayıs Pazartesi) saat 20.00 itibarı ile Lefkoşa Merit Otel’de başlayacak.

Kanal T Yılın Başarılıları ödül töreninde geçmişten günümüze futbola emek veren birçok isim bir kez daha bir araya gelecek ve sohbet etme fırsatı bulacak.

2017-2018 futbol sezonunda şampiyon olanlara, gol krallarına, centilmenlere, hakemlere, teknik adamlara ve Kanal T Spor Servisi tarafından belirlenen isimlere ödülleri takdim edilecek. Ödül gecesinde ayrıca sezon başı oynanan 2016-2017 sezonu Süper Kupa finali şampiyonu da ödüllendirilecek.

Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen ve büyük ilgi gören gelecek vaat eden genç futbolculara özel ödüller bu yıl da sahiplerine ulaşacak.

Özel davetiye çıkarılmayan kokteylli ödül töreni organizasyonuna genelde spor, özelde ise futbol camiasına emek veren herkesin katılabileceğini duyuran Kanal T Spor Sorumlusu İbrahim Özsoy, her yıl büyük ilgi gören ve beğeni toplayan ödül gecesinde tek amaçlarının camiaya hizmet verenleri teşvik etmek ve onurlandırmak olduğuna vurgu yaparak herkesi geceye katılmaya davet etti.