Kanada Yüksek Komiseri Morrıs Ve Fahri Konsolosu Severıs Antropoloji Laboratuvarı\'nı Ziyaret Etti





Lefkoşa, 5 Temmuz 18 : Kanada Yüksek Komiseri Keith Morris ve Fahri Konsolosu Rita Severis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (CMP) antropoloji laboratuvarını ziyaret ederek, Komite üyeleri ve bilim adamlarıyla bir araya geldi.Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette komite üyeleri çalışmaları ve mevcut zorluklara ilişkin Yüksek Komisere brifing verdi.Üyeler, Kanada’ya arkeolojik araçların satın alınması için sağlanan finansman ve Kanada\'daki askeri arşivde profesyonel bir araştırmacı tarafından Kıbrıs\'taki kayıp kişilerin olası gömülme yerlerine ilişkin verilen bilgiler nedeniyle Yüksek Komiser Morris’e teşekkür etti.Komite üyeleri, Kanada ve CMP arasında sürekli yakın işbirliğinin devamını diledi.(RU/ŞEB)