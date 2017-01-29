Kamyonlarca Çöp Temizlendi



Çalışmalarına üç yıl önce başlanan ve uzunca bir süre istimlak işlemlerinin yapılamaması sebebi ile yapımına ara verilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde çalışmalar yeniden başladı. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yol yapımı bahane oldu çöpler temizlendiLefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır kanayan yara olan çöplük sorunu yol yapımı çalışmaları sayesinde tarihe karışıyor.Çalışmalarına üç yıl önce başlanan ve uzunca bir süre istimlak işlemlerinin yapılamaması sebebi ile yapımına ara verilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde çalışmalar yeniden başladı.Proje kapsamında Taşkent yolunu Lefkoşa- Girne yoluna bağlayacak yol yapımı için Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyindeki alanda kazı çalışmaları yapıldı.Hafta sonu da çalıştılarÇalışmaları yürüten GÜRSESLİ, AK­ELİ, NVS iş ortaklığı çalışanları, hafta sonu olmasına rağmen dün de işlerinin başındaydı.Şirket çalışanları Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde yaptığı kazı çalışması sırasında bölgedeki çöpleri de topladı. Araziden kamyonlarca çöp toplandı.Yıllardır atılan çöpler ve sıklıkla meydana gelen yangın olayları nedeni ile ciddi bir çevre sorunu Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi’nin start alması ile sona erecek.KAYNAK:HAVADİS KIBRIS