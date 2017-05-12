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12 Mayıs 2017 Cuma 07:55

Kamyonlar Vinçle Kurtarıldı

Kamyonlar Vinçle Kurtarıldı
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Çatalköy Belediyesi’ne ait çöp kamyonu dün seyir halinde olduğu yolun aniden çökmesi sonucu yan devirdi. İki lastiği toprağa gömülen çöp kamyonunu çekmeye gelen başka bir kamyon da aynı akıbete uğradı

Türkiye’den gelen suyun dağıtımı için kazılan yollarda, borular döşendikten sonra yeterli dolgu yapılmadığı için ağır vasıtalar geçerken çökmeler oluşuyor. Çatalköy’de dün sabah dolgu yapılan bir yolun çökmesi sonucu Çatalköy Belediyesi’ne ait biri çöp kamyonu toprağa battı. Kamyonu kurtarmaya gelen başka bir kamyon da aynı akıbeti paylaştı. Çöken yola saplanan kamyonlar, vinç yardımıyla kurtarıldı.

İlgili firma çalışma başlattı

Çöken yolla ilgili Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulisioğlu, Havadis’e konuştu.

Hulisioğlu, KKTC’ye gelen su ile ilgili yollara döşenen borular nedeniyle dolgu yapılan yolda sabah saatlerinde çökme meydana geldiğini anlattı.

Yapılan incelemede, dolgu yapılan yollarda yağan yağmurlar nedeniyle yumuşuma meydana geldiğini belirten Hulisioğlu, dolgu olan yolun alt kısmının boşaldığını ve belediyeye ait çöp kamyonunun geçtiği esnada yolun çöktüğünü kaydetti.

Çöken yola saplanan çöp kamyonuna yardım için giden belediyeye ait başka bir kamyonunda çöken yola saplandığını ifade eden Hulisioğlu, her iki kamyonun vinç yardımıyla çıkarıldığını ve kimsenin yaralanmadığını belirtti.

Çökme meydana gelen yolun etrafında sürücülerin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını da kaydeden Hulisioğlu, ilgili firmanın yolun tadilatı için gerekli çalışmaları başlattığını söyledi. 
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Kamyonlar Vinçle Kurtarıldı
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