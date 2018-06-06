Kamuoyu Yoklamaları, 9 Haziran Tarihinden Sonra Hiçbir Şekilde Yayımlanamayacak,..

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN DUYURU

KAMUOYU YOKLAMALARI, 9 HAZİRAN TARİHİNDEN SONRA HİÇBİR ŞEKİLDE YAYIMLANAMAYACAK, İLÂN EDİLEMEYECEK VE DAĞITILAMAYACAK

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının, 9 Haziran tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu.

YSK’dan yapılan duyuruda, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65 (3) maddesi uyarıca, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceğine, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilân edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına amir olduğu kaydedildi.

Duyuruda, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirilen yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililerle paylaşıldı.