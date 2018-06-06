Kamuoyu Yoklamaları, 9 Haziran Tarihinden Sonra Hiçbir Şekilde Yayımlanamayacak,..

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN DUYURU
KAMUOYU YOKLAMALARI, 9 HAZİRAN TARİHİNDEN SONRA HİÇBİR ŞEKİLDE YAYIMLANAMAYACAK, İLÂN EDİLEMEYECEK VE DAĞITILAMAYACAK
Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının, 9 Haziran tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu.
Duyuruda, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirilen yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililerle paylaşıldı.