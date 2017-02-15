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15 Şubat 2017 Çarşamba 16:43

Kamunun Mesai Saatlerindeki Değişiklik 1 Mart’a Ertelendi

Kamunun Mesai Saatlerindeki Değişiklik 1 Mart'a Ertelendi
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BAŞBAKANLIK: “KAMUDA YARIN MESAİ SAATLERİ ESKİ ŞEKLİYLE UYGULANACAK... EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN AÇIKLADIĞI OKUL SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK”

Başbakanlık, kamuda yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni mesai saatleri uygulamasının, sendikalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, 1 Mart’a kadar ertelendiğini duyurdu.

Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın dün açıkladığı okul saatlerinde değişiklik olmadığını açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu'nun 7 Şubat’ta aldığı karar gereğince, yarın yürürlüğe gireceği duyurulan yeni mesai saatleri uygulamasının yürürlüğe girişinin, bugün sendikalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, 1 Mart tarihine kadar ertelenmesi yönünde karar alındı. Bu çerçevede, yarın kamuda mesai saatleri eski şekliyle uygulanacak” denildi.

Okullarla ilgili açıklanan saatlerde değişiklik olmayacağını kaydeden Başbakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığınca dün açıklanmış olan okulların başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Okullarda eğitim, bakanlığın dün açıklamış olduğu başlangıç ve bitiş saatlerine göre uygulanacaktır.”

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