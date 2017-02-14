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14 Şubat 2017 Salı 12:50

Kamuda Çalışma Saatlerinin Değişmesi…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamu kuruluşlarında çalışma saatlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla değişmesini görüşmek amacıyla bugün ortak toplantı yapacak.

Kamuda Çalışma Saatlerinin Değişmesi…
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KTAMS VE KAMU-SEN, EYLEM PLANINI GÖRÜŞMEK İÇİN ORTAK KİTLE TOPLANTISI YAPACAK

Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamu kuruluşlarında çalışma saatlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla değişmesini görüşmek amacıyla bugün ortak toplantı yapacak.

İki sendikanın ortak açıklamasında, saat 16.00’da KTAMS’ta yapılacak ortak kitle toplantısında, eylem planının görüşüleceği, kararın ise yarın saat 10.00’da aynı yerde basın toplantısıyla açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, “hükümetin sendikalarla hiçbir diyalog kurmadan çalışma saatlerini dayatmacı bir şekilde değiştirdiği” de ifade edildi.

Başbakanlık’tan geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararıyla kamuda mesainin pazartesi-perşembe 08.00-17.00, cuma 08.00-16.00 olmak üzere yeniden düzenlendiği, öğle saatlerinde bir saatlik yemek arası olacağı belirtilmişti.

Haftalık 39 saat esasına dayanan kamu mesai saatleri, bir süreden beri öğle arası verilmeden 15.30’a kadar devam ediyor.

(GUR)

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