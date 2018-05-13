Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor
KAMUDA YAZ MESAİSİ YARIN BAŞLIYOR
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa'da intihar
GAZİMAĞUSA'DA İNTİHAR
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da intihar
Kapat

Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor

Kamu kurumlarında haftalık 35 saat esasına dayalı yaz mesaisi yarın başlıyor.

Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor

Kamu kurumlarında haftalık 35 saat esasına dayalı yaz mesaisi yarın başlıyor.

13 Mayıs 2018 Pazar 08:11
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor

16 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK YAZ MESAİSİ BOYUNCA HAFTA İÇİ PERŞEMBE DIŞINDAKİ GÜNLERDE 07.30-14.00 ARASINDA; PERŞEMBE GÜNLERİ İSE 07.30-12.30/ 13.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİLECEK

Kamu kurumlarında haftalık 35 saat esasına dayalı yaz mesaisi yarın başlıyor. 

Buna göre kamu kurumları pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 07.30-14.00; perşembe günü ise 07.30-12.30/ 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. 

Bakanlar Kurulu’nun onayıyla Personel Dairesi tarafından yayımlanan genelgeye göre, bu mesai saatleri, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda uygulanacak.

Yaz mesaisi 16 Eylül’e kadar sürecek.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliklerinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30-14.00; perşembe günü ise 07.30-12.00 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ve daireye bağlı Şehit Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde yaz mesaisinde perşembe günleri 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet sunulacak. Hafta içi diğer günlerde ise 07.30-14.00 arası mesai yapılacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarının yaz mesaisi ise 08.00-15.00 olacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 11:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KEMA Vakfı, yangın felaketine karşı gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi
KEMA Vakfı, yangın felaketine karşı gereken önlemlerin acilen alınmasını istedi
Güngördü: “Barış, sevgi ve güzellik tohumları ekecek en önemli varlık annedir”
Güngördü: “Barış, sevgi ve güzellik tohumları ekecek en önemli varlık annedir”
LTB’ye 2 çöp kamyonu alındı
LTB’ye 2 çöp kamyonu alındı
Feci motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Feci motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
Bakan Çeler'den, Vali Su'ya ziyaret
Bakan Çeler'den, Vali Su'ya ziyaret
Akıncı: “Eşitlik, özgürlük ve güvenlik aşırı değil, asgari taleplerdir”
Akıncı: “Eşitlik, özgürlük ve güvenlik aşırı değil, asgari taleplerdir”
Bugün Anneler Günü...
Bugün Anneler Günü...
Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Köroğlu, “Esaretten Özgürlüğe” adlı tiyatro oyunuyla 17 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor
Köroğlu, “Esaretten Özgürlüğe” adlı tiyatro oyunuyla 17 Mayıs Perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim